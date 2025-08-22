दुनिया
रूस का बाल्टिक सागर में जलमार्ग हमलों को रोकने के लिए युद्धाभ्यास
रूसी नौसेना ने बाल्टिक सागर में 'जलमार्ग में घुसपैठ करने वालों' से बचाव का अभ्यास किया, रक्षा मंत्रालय ने कहा
रूस ने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों और बाल्टिक सागर में बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास शुरू किए / Reuters
12 घंटे पहले

रूसी बलों ने बाल्टिक सागर में एक अभ्यास किया है जिसमें पानी के नीचे के हमले को रोकने के लिए ड्रिल शामिल थीं, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा।

डाइवर्स की इकाइयों ने "पानी के नीचे के तोड़फोड़ करने वालों के समूह का पता लगाने और उन्हें पकड़ने की क्षमता का प्रदर्शन किया, साथ ही एफपीवी (फर्स्ट पर्सन व्यू) ड्रोन का उपयोग करके एक नकली दुश्मन की मानवरहित नावों को नष्ट करने का अभ्यास किया," मंत्रालय ने कहा।

यह अभ्यास आंशिक रूप से नौसेना की पनडुब्बी विरोधी तोड़फोड़ रक्षा इकाइयों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था, मंत्रालय ने जोड़ा।

यह इस महीने दूसरी बार था जब रूस ने पनडुब्बी विरोधी घटक के साथ नौसैनिक अभ्यास किया, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त को कहा था कि उन्होंने दो अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब ले जाने का आदेश दिया है।

अगस्त के पहले सप्ताह में, रूसी और चीनी नौसेनाओं ने जापान सागर में दुश्मन की पनडुब्बी का शिकार करने और उसे नष्ट करने का अभ्यास किया।

रक्षा मंत्रालय ने रूसी नौसेना के कमांडर एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव द्वारा बाल्टिक अभ्यास का निरीक्षण करते हुए वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें दुश्मन ड्रोन हमलों से एक हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एक ड्रिल भी शामिल थी।

स्रोत:Reuters
