यह इस महीने दूसरी बार था जब रूस ने पनडुब्बी विरोधी घटक के साथ नौसैनिक अभ्यास किया, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त को कहा था कि उन्होंने दो अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब ले जाने का आदेश दिया है।

अगस्त के पहले सप्ताह में, रूसी और चीनी नौसेनाओं ने जापान सागर में दुश्मन की पनडुब्बी का शिकार करने और उसे नष्ट करने का अभ्यास किया।

रक्षा मंत्रालय ने रूसी नौसेना के कमांडर एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव द्वारा बाल्टिक अभ्यास का निरीक्षण करते हुए वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें दुश्मन ड्रोन हमलों से एक हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एक ड्रिल भी शामिल थी।