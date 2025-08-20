खेल व संस्कृति
इतालवी कोचों ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से इज़राइल के निलंबन की मांग की
इतालवी कोचों के संघ ने 'नैतिक आवश्यकता' के जवाब में गाज़ा पर कार्रवाई की मांग की।
इटली बनाम इज़राइल यूईएफए नेशंस लीग मैच से पहले उडीन में फ़िलिस्तीन समर्थक मार्च / AA
20 अगस्त 2025

इटली के फुटबॉल कोचों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से इज़राइल को निलंबित करने की मांग की है, जैसा कि इटली की समाचार एजेंसी ANSA ने बताया है।

इटालियन कोच एसोसिएशन (AIAC) ने मंगलवार को इटालियन सॉकर फेडरेशन (FIGC) के अध्यक्ष गैब्रिएल ग्राविना को पत्र लिखकर गाजा के लिए कार्रवाई की अपील की और UEFA और FIFA को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिसमें इज़राइल को अस्थायी रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से निलंबित करने की बात कही गई।

इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम सितंबर और अक्टूबर के बीच विश्व कप क्वालीफायर में इज़राइल का सामना करेगी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष रेंज़ो उलिविएरी ने इस पहल को "सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक आवश्यक विकल्प" बताया, जो "नैतिक दायित्व" के जवाब में है, जिसे "पूरी नेतृत्व टीम" ने साझा किया है।

उलिविएरी ने कहा, "मानवता के मूल्य, जो खेल के मूलभूत सिद्धांत हैं, हमें उन दमनकारी कृत्यों का विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनके भयानक परिणाम होते हैं।"

इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में 62,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या की है। युद्ध ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है और भुखमरी के कारण मौतें हुई हैं।

स्रोत:AA
