इटली के फुटबॉल कोचों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से इज़राइल को निलंबित करने की मांग की है, जैसा कि इटली की समाचार एजेंसी ANSA ने बताया है।

इटालियन कोच एसोसिएशन (AIAC) ने मंगलवार को इटालियन सॉकर फेडरेशन (FIGC) के अध्यक्ष गैब्रिएल ग्राविना को पत्र लिखकर गाजा के लिए कार्रवाई की अपील की और UEFA और FIFA को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिसमें इज़राइल को अस्थायी रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से निलंबित करने की बात कही गई।

इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम सितंबर और अक्टूबर के बीच विश्व कप क्वालीफायर में इज़राइल का सामना करेगी।