हर अगस्त, भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ हमें विभाजन के दौरान भारत में रहने का निर्णय लेने वाले 3.5 करोड़ मुसलमानों के लिए भारत के 'वायदे' पर विचार करने का अवसर देती है। उस समय नए गणराज्य ने समान नागरिकता और सामाजिक-सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था।
आज यह समुदाय 20 करोड़ से अधिक हो चुका है, जो केवल पाकिस्तान और इंडोनेशिया के मुसलमानों से संख्या में कम है, और 2060 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय बनने की ओर अग्रसर है।
फिर भी, केवल उनकी संख्या यह नहीं समझा सकती कि 1940 के दशक में मुस्लिम लीग की चेतावनियां, कि 'हिंदू कांग्रेस' पार्टी का शासन भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल देगा, उन्हें सामाजिक-आर्थिक भेदभाव, सांस्कृतिक क्षरण और लक्षित हिंसा का शिकार बनाएगा, आज इतनी सटीक क्यों लगती हैं।
भारत के संस्थापक वादे के केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता थी, जो हिंदू राष्ट्रवादियों के उस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से खारिज करता था जिसमें विभाजन को पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य और भारत के हिंदू राज्य के निर्माण के रूप में देखा गया था।
वास्तव में, दिसंबर 2019 तक, लोकतांत्रिक भारत में भारतीयता का कोई धार्मिक परीक्षण नहीं था। यह मूल सिद्धांत केवल नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के साथ बदल गया, जिसने धर्म आधारित मानदंड को शामिल किया।
इसके बाद की घटनाओं, जैसे कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद तथाकथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई, ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया, जो धार्मिक आधार पर बहिष्कार लागू करने के राज्य के बढ़ते संकल्प को उजागर करती हैं।
गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर, पुलिस ने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को, जिनमें से अधिकांश गरीब मजदूर हैं, 'अवैध' करार देकर हिरासत में लिया है, और कई मामलों में बिना किसी न्यायिक सुनवाई के।
कानून अधिकारियों को उन भारतीय मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने की अनुमति देता है जिनके पास वैध भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं, जो एक ऐसा खतरा है जो देश के सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लाखों लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि, गैर-मुस्लिमों को इस कानून के तहत नागरिकता का अधिकार बना रहेगा।
हाशिए पर डालने की मशीनरी
यह एक मूलभूत सिद्धांत से चौंकाने वाला विचलन है। यह भारतीय मुसलमानों से किए गए नैतिक, कानूनी और संवैधानिक वादे का विश्वासघात है। यह बहुसंख्यक हिंदुओं और सबसे बड़े अल्पसंख्यक के बीच सामाजिक-राजनीतिक और ऐतिहासिक दरारों को राज्य नीति के उपकरण में बदल देता है।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान, भाजपा ने 'अवैध बांग्लादेशियों' को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाने का वादा किया, जो ओडिशा में भाजपा सरकार द्वारा ऐसे सर्वेक्षण की घोषणा के अनुरूप था।
इनमें से कई गिरफ्तार किए गए लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई दिनों तक हिरासत में रखा गया या पश्चिम बंगाल सीमा पर जबरन 'धकेल' दिया गया—जो निर्वासन प्रक्रिया का एक रूप है जो भारतीय या अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता।
बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में भी यही पैटर्न देखा गया—80 मिलियन मतदाताओं के दस्तावेजों की नवंबर 2025 से पहले पुन: जांच की जाएगी, जिसमें अधिकारियों ने संकेत दिया कि बड़ी संख्या में 'अवैध प्रवासियों' को सूची से हटा दिया जाएगा।
ये सभी उपाय 1947 में मुसलमानों से किए गए मूल वादे के साथ एक परतदार विश्वासघात के समान हैं।
जो लोग विभाजन को एक इस्लामी राज्य और हिंदू राज्य के सह-निर्माण के रूप में नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक विविधता के दुखद विघटन के रूप में देखते थे, उन्हें अब जिन्ना द्वारा प्रस्तुत मानदंड के अनुसार वर्तमान घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
जिन्ना ने दिसंबर 1945 के एक बयान में कहा था, 'एक संयुक्त भारत मुसलमानों के लिए गुलामी और पूरे उपमहाद्वीप में साम्राज्यवादी जाति हिंदूराज का पूर्ण प्रभुत्व होगा, और यही हिंदू कांग्रेस हासिल करना चाहती है।'
यह साक्ष्य केवल अत्यंत गरीब मुस्लिम मजदूरों तक सीमित नहीं है।
बॉलीवुड, जो भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात और सार्वजनिक कल्पना का एक शक्तिशाली आकार देने वाला माध्यम है, 'द केरल स्टोरी' (2023) जैसी फिल्मों को राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार देने पर चुप है। यह फिल्म केरल की मुस्लिम महिलाओं के आईएसआईएस में तस्करी के झूठे दावों पर आधारित है, जिसे हिंदुत्व नेताओं द्वारा समर्थन दिया गया।
वहीं, वित्तीय मंदी से जूझते हुए, उद्योग ने 'इस्लामी आतंकवादी', 'क्रूर मुस्लिम सम्राट', और 'जुबैर नामक ड्रग लॉर्ड' जैसे खलनायकों को प्रस्तुत करना जारी रखा है—जो एक ऐसा ट्रॉप है जो कभी पुराना नहीं होता।
कर्नाटक में, एक हिंदुत्व समूह के नेताओं को एक सरकारी स्कूल के पानी की टंकी में जहर मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, कथित तौर पर इसके मुस्लिम प्रधानाध्यापक को बदनाम और हटाने के लिए।
जो कोई भी गिग वर्कर्स की सेवाओं का उपयोग करता है, वह उनके ग्राहकों की छिपी हुई कट्टरता को जानता है। एक सैलून पेशेवर ने बताया कि वह मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में जाने को लेकर घबराई हुई थी, जहां गार्ड और निवासी उससे उसका नकाब हटाने की मांग करते हैं। यह उन कैब ड्राइवरों और डिलीवरी पार्टनर्स की कहानियों से मेल खाता है जिन्हें धार्मिक नारे लगाने या अन्य प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, गिग वर्क 2029-30 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों तक बढ़ जाएगा, और इन व्यवस्थित पूर्वाग्रहों की कहानियों में संदेश स्पष्ट है: भारत के आर्थिक भविष्य के इंजन लाखों नागरिकों के लिए आधे दरवाजे बंद करके बनाए जा रहे हैं। भारत की नई अर्थव्यवस्था न केवल असमान है—यह कुछ नागरिकों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार की जा रही है।
रोज़मर्रा की कट्टरता
ये घटनाएं केवल रोजमर्रा की भारतीय कट्टरता की आकस्मिक हिंसा को दर्शाती हैं, जिसमें हमें पिछले कई वर्षों की नीतिगत हिंसा भी जोड़नी चाहिए।
बीफ पर प्रतिबंध; मुस्लिम मांस व्यापारियों पर जानलेवा हमले; सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में आरोपित मुसलमानों के घरों और संपत्तियों को चुनिंदा रूप से ध्वस्त करना; संसद और राज्य विधानसभाओं में मुसलमानों का नगण्य प्रतिनिधित्व; और हिंदू त्योहारों के दौरान मस्जिदों के बाहर हिंदू युवाओं की भीड़ द्वारा नारेबाजी—ये सभी एक ऐसी 'भारतीयता' के निर्माण की ओर इशारा करते हैं जिसमें भिन्नता के लिए बहुत कम सहिष्णुता है।
राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, और आज जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हम देख रहे हैं, उनके पिछले दशकों में भी पूर्ववर्ती उदाहरण रहे हैं।
1952 में, अंजुमन-तरक्की-ए-उर्दू द्वारा आयोजित उर्दू क्षेत्रीय सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू को समाप्त करने के कई उदाहरणों पर चर्चा की।
जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान मुख्यमंत्रियों को लिखे लगभग 400 पत्रों में से एक में, उत्तर भारत में एक भाषा को बाहर करने के प्रयासों पर नाराजगी व्यक्त की, जिसने 'भारतीय संस्कृति और विचार को समृद्ध किया है।'
16 जुलाई 1953 को लिखे एक पत्र में, नेहरू ने कहा कि भारतीय अपनी विफलताओं को नजरअंदाज करते हैं, जो फिर 'हम पर हावी हो जाती हैं।' उन्होंने लिखा, 'हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से विघटनकारी है। शायद यह जाति व्यवस्था के तहत लंबे वर्षों तक काम करने के कारण है, जो हमें अनगिनत खंडों में विभाजित करती है। जो भी कारण हो, यह स्पष्ट है कि हम विघटित होने और हर उकसावे पर छोटे समूहों में काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं।'
1953 और 2025 के बीच परिभाषित अंतर विभाजनकारी प्रवृत्तियों और संकीर्णताओं के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया हो सकती है।
2024 में एक चुनावी रैली में, प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को 'घुसपैठिए' कहा, यह दावा करते हुए कि कांग्रेस मुसलमानों को राज्य संसाधनों का प्राथमिक लाभार्थी बनाने की कोशिश करेगी; कि हिंदू बहुमत की मेहनत से अर्जित संपत्ति कांग्रेस द्वारा छीन ली जाएगी, जिसमें महिलाओं के मंगलसूत्र भी शामिल हैं, ताकि इसे उन लोगों को पुनर्वितरित किया जा सके जिनके 'ज्यादा बच्चे' हैं।
भाजपा ने वह सीट खो दी जहां यह रैली आयोजित की गई थी, साथ ही फैजाबाद-अयोध्या संसदीय सीट भी हार गई, जहां मोदी ने कुछ महीने पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया था।
यह सब थके हुए भारतीय मुसलमान पर वापस आता है, जो—कभी-कभी मुश्किल से—संबंधित होने के विचार को थामे हुए है।
दार्शनिक हन्ना अरेंड ने चेतावनी दी थी कि यदि नागरिक राजनीति के जीवन में सक्रिय भागीदारी नहीं करते हैं, तो वे न केवल अपनी आवाज बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी खो देते हैं।
लाखों भारतीयों, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए, वह चेतावनी अब सैद्धांतिक नहीं रही। एजेंसी से वंचित, निर्णय लेने से बाहर, और अपनी ही भूमि में बाहरी के रूप में पुनर्परिभाषित, वे अधिकार जो कभी हर भारतीय के लिए अपरिहार्य घोषित किए गए थे, अब चुपचाप पुनर्परिभाषित किए जा रहे हैं और, व्यावहारिक रूप से, धीरे-धीरे मिटाए जा रहे हैं।