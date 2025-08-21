इज़राइली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 63 फिलिस्तीनी पुरातात्विक स्थलों को 'इज़राइली धरोहर स्थल' घोषित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का खुला उल्लंघन है। यह जानकारी एक फिलिस्तीनी शोध संस्थान ने दी।

यह बात बुधवार को गैर-सरकारी संगठन Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) की एक रिपोर्ट में कही गई, जिसका शीर्षक था 'नब्लस गवर्नरेट में पुरातात्विक स्थल: इज़राइली कब्जे की योजनाओं के लिए एक खुला क्षेत्र,' जिसे अनादोलु एजेंसी ने समीक्षा की।

रिपोर्ट में बताया गया कि सेना के तहत इज़राइली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोटी अलमोज द्वारा हस्ताक्षरित सैन्य आदेशों वाले एक पुस्तिका के अनुसार, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 63 स्थलों को 'इज़राइली ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

इसमें कहा गया कि इन 63 स्थलों में से 59 नब्लस गवर्नरेट में, तीन रामल्लाह गवर्नरेट में और एक सलफीत गवर्नरेट में स्थित हैं।

रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी पुरातात्विक स्थलों को निशाना बनाना 'सिर्फ प्रशासनिक या कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि फिलिस्तीनी धरोहर को जब्त करने की एक व्यवस्थित नीति का हिस्सा है।'

इसमें यह भी जोड़ा गया कि यह कदम 'फिलिस्तीनी धरोहर पहचान को इज़राइली कथा के अनुरूप ढालने का हिस्सा है, खासकर जब अधिकांश लक्षित स्थल इज़राइली चौकियों, बस्तियों या अन्य उपनिवेश स्थलों के पास स्थित हैं — विशेष रूप से नब्लस गवर्नरेट में।'

रिपोर्ट ने जोर देकर कहा कि 'इन फिलिस्तीनी पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों को 'इज़राइली' के रूप में वर्गीकृत करना अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का खुला उल्लंघन और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान के लिए एक सीधा खतरा है।'