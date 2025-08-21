दुनिया
इज़राइल ने अवैध रूप से पश्चिमी किनारे के 63 फ़िलिस्तीनी पुरातात्विक स्थलों को 'इज़राइली विरासत स्थल' घोषित किया है
एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट-जेरूसलम द्वारा तैयार की गई है, इस नामकरण को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है।
21 अगस्त 2025

इज़राइली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 63 फिलिस्तीनी पुरातात्विक स्थलों को 'इज़राइली धरोहर स्थल' घोषित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का खुला उल्लंघन है। यह जानकारी एक फिलिस्तीनी शोध संस्थान ने दी।

यह बात बुधवार को गैर-सरकारी संगठन Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) की एक रिपोर्ट में कही गई, जिसका शीर्षक था 'नब्लस गवर्नरेट में पुरातात्विक स्थल: इज़राइली कब्जे की योजनाओं के लिए एक खुला क्षेत्र,' जिसे अनादोलु एजेंसी ने समीक्षा की।

रिपोर्ट में बताया गया कि सेना के तहत इज़राइली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोटी अलमोज द्वारा हस्ताक्षरित सैन्य आदेशों वाले एक पुस्तिका के अनुसार, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 63 स्थलों को 'इज़राइली ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

इसमें कहा गया कि इन 63 स्थलों में से 59 नब्लस गवर्नरेट में, तीन रामल्लाह गवर्नरेट में और एक सलफीत गवर्नरेट में स्थित हैं।

रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी पुरातात्विक स्थलों को निशाना बनाना 'सिर्फ प्रशासनिक या कानूनी औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि फिलिस्तीनी धरोहर को जब्त करने की एक व्यवस्थित नीति का हिस्सा है।'

इसमें यह भी जोड़ा गया कि यह कदम 'फिलिस्तीनी धरोहर पहचान को इज़राइली कथा के अनुरूप ढालने का हिस्सा है, खासकर जब अधिकांश लक्षित स्थल इज़राइली चौकियों, बस्तियों या अन्य उपनिवेश स्थलों के पास स्थित हैं — विशेष रूप से नब्लस गवर्नरेट में।'

रिपोर्ट ने जोर देकर कहा कि 'इन फिलिस्तीनी पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों को 'इज़राइली' के रूप में वर्गीकृत करना अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का खुला उल्लंघन और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान के लिए एक सीधा खतरा है।'

इज़राइली बस्तियों के उपयोग के लिए परिवर्तन

ARIJ ने आगे कहा कि 'इज़राइली कब्जा प्राधिकरणों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 2,400 से अधिक फिलिस्तीनी पुरातात्विक स्थलों को इज़राइली स्थलों के रूप में वर्गीकृत किया है।'

इसने यह भी बताया कि जबकि इज़राइली प्राधिकरण कुछ क्षेत्रों को 'संरक्षण और संरक्षण' की आवश्यकता वाले क्षेत्र घोषित करते हैं, व्यवहार में, 'वे धरोहर संरक्षण के बहाने फिलिस्तीनी भूमि के विशाल क्षेत्रों को जब्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।'

'बाद में, इन क्षेत्रों में से कई का उपयोग इज़राइली बस्तियों, चौकियों और सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ-साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं के लिए किया जाता है, जिनसे केवल इज़राइली बसने वालों और आगंतुकों को लाभ होता है,' यह जोड़ा गया।

फिलिस्तीनी रिपोर्टों के अनुसार, 2024 के अंत तक, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बसने वालों की संख्या लगभग 7,70,000 तक पहुंच गई थी, जो 180 बस्तियों और 256 चौकियों में वितरित हैं, जिनमें से 138 को कृषि और पशुपालन चौकियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2023 से अब तक वेस्ट बैंक में इज़राइली बलों और अवैध बसने वालों द्वारा कम से कम 1,014 फिलिस्तीनी मारे गए और 7,000 से अधिक घायल हुए।

पिछले जुलाई में एक सलाहकार राय में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित किया और वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में सभी अवैध बस्तियों को खाली करने का आह्वान किया।

स्रोत:AA
