हॉलीवुड के दिग्गज, जिनमें ब्रैड पिट, जोआक्विन फीनिक्स, रूनी मारा, जोनाथन ग्लेज़र और अल्फोंसो क्युरॉन शामिल हैं, ने काउथर बिन हानिया की फिल्म 'द वॉयस ऑफ हिंद रजब' में कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल होकर गाजा पर आधारित इस ड्रामा को बढ़ावा दिया है। यह फिल्म 3 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपने वर्ल्ड प्रीमियर के लिए तैयार है।

यह फिल्म छह साल की हिंद रजब के अंतिम क्षणों को फिर से जीवंत करती है। जनवरी 2024 में, उसने गाड़ी के अंदर से रेड क्रिसेंट वॉलंटियर्स को फोन किया था, जब इजरायली सेना ने गाजा सिटी से भाग रहे उसके परिवार पर गोलीबारी की थी। बाद में उसे मृत पाया गया। फिल्म हिंद की हताशा भरी कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित है, जब बचावकर्मी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे।

इजरायल ने दावा किया कि उस समय क्षेत्र में उसकी कोई सेना नहीं थी, लेकिन 'द वॉशिंगटन पोस्ट' और 'स्काई न्यूज़' की स्वतंत्र जांचों ने पुष्टि की कि इजरायली टैंक वहां मौजूद थे। 'अल जज़ीरा' ने परिवार की गाड़ी में 335 गोलियों के निशान दर्ज किए।

पिछले साल ऑस्कर-नामांकित 'फोर डॉटर्स' की निर्देशक काउथर बिन हानिया ने कहा, "मैं ऐसा विश्व स्वीकार नहीं कर सकती जहां एक बच्चा मदद के लिए पुकारे और कोई न आए। सिनेमा स्मृतियों को संरक्षित कर सकता है। सिनेमा भूलने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। हिंद रजब की आवाज़ सुनी जानी चाहिए।"

यह फिल्म नादिम शेखरूहा (माइम/तानित फिल्म्स), ओडेसा रे (रेफिल्म स्टूडियोज़) और जेम्स विल्सन (जेडब्ल्यू फिल्म्स) द्वारा निर्मित है। 'द पार्टी फिल्म सेल्स' ने यूरोप में वितरण सौदे सुरक्षित किए हैं, जबकि 'सीएए मीडिया फाइनेंस' उत्तरी अमेरिका में इसे संभाल रही है।

वेनिस प्रीमियर ऐसे समय में हो रहा है जब गाजा युद्ध फिल्म फेस्टिवल के माहौल पर हावी है।

वेनिस में हिंद रजब की आवाज़

82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत इस सप्ताह हॉलीवुड सितारों की परेड के साथ हुई, लेकिन गाजा का मुद्दा रेड कार्पेट पर और उसके बाहर प्रमुखता से छाया रहा। प्रोपलस्तीन प्रदर्शनकारियों ने लिडो पर इजरायल की हिंसा को रोकने की मांग की, जबकि फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को उजागर किया।

सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'द वॉयस ऑफ हिंद रजब' है, जो एक छह साल की बच्ची की वास्तविक कहानी को फिर से जीवंत करती है, जिसे जनवरी 2024 में इजरायली गोलीबारी में मार दिया गया था। उसने एक बुलेट-प्रूफ गाड़ी के अंदर से मदद के लिए फोन किया था।

निर्देशक काउथर बिन हानिया ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार ऑनलाइन हिंद की आवाज़ सुनी, तो उन्हें "शारीरिक प्रतिक्रिया" हुई और उन्होंने तुरंत अन्य प्रोजेक्ट्स छोड़कर इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। बिन हानिया ने जानबूझकर ग्राफिक इमेजरी से बचते हुए "प्रतीक्षा, भय और उस असहनीय मौन पर ध्यान केंद्रित किया जब मदद नहीं आती।"