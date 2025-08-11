लिवरपूल के फ़ॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने यूईएफए द्वारा दिवंगत सुलेमान अल-ओबेद, जिन्हें "फिलिस्तीनी पेले" के नाम से जाना जाता है, को श्रद्धांजलि देने की आलोचना की है, क्योंकि यूरोपीय फ़ुटबॉल नियामक संस्था ने यह उल्लेख नहीं किया कि फिलिस्तीन के गाज़ा में मानवीय सहायता का इंतज़ार करते समय इज़राइल ने उनकी हत्या कर दी थी।

9 अगस्त को एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में, यूईएफए ने पूर्व राष्ट्रीय टीम के सदस्य को "एक ऐसी प्रतिभा जिसने अनगिनत बच्चों को, सबसे कठिन समय में भी, आशा दी" कहा।

सलाह ने ट्वीट का जवाब दिया: "क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे, कहाँ और क्यों हुई?"

फिलिस्तीन फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने कहा कि 41 वर्षीय अल-ओबेद दक्षिणी गाज़ा में मानवीय सहायता का इंतज़ार कर रहे नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए एक इज़राइली हमले में मारे गए।