मोहम्मद सलाह ने 'फिलिस्तीनी पेले' को यूईएफए श्रद्धांजलि की आलोचना की
लिवरपूल के फ़ॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने यूईएफए द्वारा दिवंगत सुलेमान अल-ओबेद, जिन्हें "फिलिस्तीनी पेले" के नाम से जाना जाता है, को श्रद्धांजलि देने की आलोचना की है
11 अगस्त 2025

लिवरपूल के फ़ॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने यूईएफए द्वारा दिवंगत सुलेमान अल-ओबेद, जिन्हें "फिलिस्तीनी पेले" के नाम से जाना जाता है, को श्रद्धांजलि देने की आलोचना की है, क्योंकि यूरोपीय फ़ुटबॉल नियामक संस्था ने यह उल्लेख नहीं किया कि फिलिस्तीन के गाज़ा में मानवीय सहायता का इंतज़ार करते समय इज़राइल ने उनकी हत्या कर दी थी।

9 अगस्त को एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में, यूईएफए ने पूर्व राष्ट्रीय टीम के सदस्य को "एक ऐसी प्रतिभा जिसने अनगिनत बच्चों को, सबसे कठिन समय में भी, आशा दी" कहा।

सलाह ने ट्वीट का जवाब दिया: "क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे, कहाँ और क्यों हुई?"

फिलिस्तीन फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने कहा कि 41 वर्षीय अल-ओबेद दक्षिणी गाज़ा में मानवीय सहायता का इंतज़ार कर रहे नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए एक इज़राइली हमले में मारे गए।

गाज़ा में जन्मे और पाँच बच्चों के पिता अल-ओबेद को फिलिस्तीनी फ़ुटबॉल इतिहास के सबसे चमकते सितारों में से एक माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 24 आधिकारिक मैच खेले और दो गोल किए।

फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, इज़राइल ने 7 अक्टूबर 2023 से 800 से ज़्यादा फिलिस्तीनी एथलीटों को मार डाला है।


