अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
1 मिनट पढ़ने के लिए
ओपन ए आई इस वर्ष नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय शुरू करेगा
भारत चैटजीपीटी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जहां इसने इसी सप्ताह 4.60 डॉलर की अपनी सबसे सस्ती मासिक योजना लांच की है
ओपन ए आई इस वर्ष नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय शुरू करेगा
चैटजीपीटी / AP
15 घंटे पहले

इस वर्ष के अंत में, चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपनएआई भारत में अपना पहला मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे देश के दूसरे सबसे बड़े उपयोगकर्ता आधार में इसकी स्थिति मजबूत होगी।

शुक्रवार को रॉयटर्स को जारी एक बयान के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित ओपनएआई ने भारत में एक कानूनी व्यवसाय के रूप में गठन किया है और स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है।

सूचित

चैटजीपीटी का सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार भारत है, जहाँ इसने पिछले हफ़्ते ही देश के लगभग एक अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने के लिए अपना सबसे किफ़ायती मासिक पैकेज, जिसकी कीमत $4.60 है, पेश किया है।

भारत में, समाचार संगठनों और पुस्तक प्रकाशकों ने ओपनएआई पर चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी सहमति के बिना उनकी सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है, जिससे कानूनी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। व्यवसाय ने किसी भी कदाचार से इनकार किया है।

स्रोत:Reuters
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us