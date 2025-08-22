चैटजीपीटी का सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार भारत है, जहाँ इसने पिछले हफ़्ते ही देश के लगभग एक अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने के लिए अपना सबसे किफ़ायती मासिक पैकेज, जिसकी कीमत $4.60 है, पेश किया है।

भारत में, समाचार संगठनों और पुस्तक प्रकाशकों ने ओपनएआई पर चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी सहमति के बिना उनकी सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है, जिससे कानूनी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। व्यवसाय ने किसी भी कदाचार से इनकार किया है।