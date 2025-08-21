चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को तीन वर्षों में पहली बार नई दिल्ली का दौरा समाप्त किया, जो जून 2020 में हिमालयी सीमा पर गालवान घाटी में हुए घातक संघर्ष के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
यह यात्रा व्यापक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लक्षित करने वाली व्यापार और विदेश नीतियों के जवाब के रूप में देखी जा रही है, जिसमें रूसी तेल खरीद पर भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क शामिल है, और चीन को रोकने के लिए उनके व्यापक भू-राजनीतिक कदम।
18-20 अगस्त के दौरान इस यात्रा में, चीनी विदेश मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ वार्ता की, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा वार्ता के 24वें दौर की सह-अध्यक्षता की।
दोनों एशियाई पड़ोसियों ने कोविड महामारी के दौरान निलंबित हुई सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने, सीमा व्यापार को फिर से खोलने और दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की घोषणा की।
पूर्व भारतीय राजनयिक अनिल वधवा, जिन्होंने विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) के रूप में कार्य किया है, ने कहा कि "तीनों बैठकें महत्वपूर्ण थीं," और उन्होंने कई क्षेत्रों में ठोस परिणाम दिए - जैसे कि सीमा विवाद वार्ता, सीमा पार नदियों पर सहयोग, और महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति को पुनः स्थापित करना।
मोदी ने इन परिणामों की सराहना करते हुए कहा, "भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।"
वांग यी ने कहा कि चीन और भारत, दो प्राचीन सभ्यताएं और दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश होने के नाते, एक साझा जिम्मेदारी निभा सकते हैं।
“यह एक सकारात्मक संदेश है, जो इस बात पर जोर देता है कि दोनों देश मिलकर एशिया को पुनर्जीवित करने और शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं,” बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन (CCG) के संस्थापक हेनरी हुईयाओ वांग ने कहा।
‘प्रारंभिक समाधान’
सीमा वार्ता के 24वें दौर में, दोनों पक्षों ने कुछ क्षेत्रों में "प्रारंभिक समाधान" की दिशा में काम करने और सीमा निर्धारण पर एक विशेषज्ञ समूह बनाने के लिए सहमति व्यक्त की - जो सीमा पर तनाव को कम करने की दिशा में नए प्रयासों का संकेत देता है।
विश्लेषकों ने कहा कि "प्रारंभिक समाधान" का मतलब है पहले कम विवादास्पद मुद्दों को हल करना और फिर पूरे विवाद को सुलझाना।
“चाहे वह सीमा विवाद पर प्रारंभिक समाधान हो, सीमा बिंदुओं को फिर से खोलना हो, उड़ानों को फिर से शुरू करना हो, बांधों पर पारदर्शिता हो, या उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों और सुरंग खोदने वाली मशीनों की आपूर्ति बहाल करना हो - ये सभी सकारात्मक और ठोस प्रगति को दर्शाते हैं,” वधवा ने कहा।
फिर भी, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अमेरिकी राजनीति प्रोफेसर जोसेफ ग्रेगरी महोनी ने चेतावनी दी कि यह प्रस्ताव "एक साहसिक, विश्वास निर्माण कदम" है, लेकिन यह किसी सफलता से अभी भी दूर है। “भारत ने केवल यह कहा है कि वह एक अध्ययन समूह बनाने के लिए तैयार है, इसलिए इसे सफलता घोषित करना जल्दबाजी होगी।”
चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों देश सीमा मामलों पर समन्वय के लिए एक कार्य समूह बनाएंगे, जिसमें पूर्वी और मध्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, और पश्चिमी क्षेत्र पर एक और दौर बाद में आयोजित किया जाएगा। अगली बैठक 2026 में चीन में होगी।
दोनों पक्षों ने तीन पारंपरिक सीमा व्यापार बाजारों को फिर से खोलने पर भी सहमति व्यक्त की: रेनकिंगगांग-चांगगु, पुलन-गुंजी, और जिउबा-नामग्या।
दुर्लभ खनिजों पर आश्वासन
एक प्रमुख परिणाम यह था कि चीन ने भारत को दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। अप्रैल में, ट्रंप के व्यापार युद्ध के जवाब में, बीजिंग ने महत्वपूर्ण खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्यात को निलंबित कर दिया था - जिससे ऑटोमोबाइल निर्माताओं, एयरोस्पेस कंपनियों, सेमीकंडक्टर उत्पादकों और यहां तक कि सैन्य ठेकेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी।
चीन की खदानें वैश्विक दुर्लभ खनिज उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत और प्रसंस्करण क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा हैं। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी 80-85 प्रतिशत आयात आवश्यकताओं के लिए चीन पर निर्भर किया है।
इस पृष्ठभूमि में, वांग यी की यात्रा के दौरान भारत को दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति का बीजिंग का आश्वासन राहत के रूप में आया और इसे विश्लेषकों द्वारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
“चीन का यह निर्णय उद्योग को बहुत लाभ पहुंचाएगा, विश्वास बहाल करेगा, और कम से कम अल्पकालिक में वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता को समाप्त करेगा,” वधवा ने कहा।
CCG के वांग ने जोड़ा: “चूंकि दुर्लभ खनिज उन्नत विनिर्माण और रक्षा में उपयोग किए जाते हैं, चीन का इस पर पुनर्विचार करना और भारत के लिए अपना रुख स्पष्ट करना एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि चीन इस पड़ोसी को बहुत महत्व देता है।”
ट्रंप के टैरिफ एक उत्प्रेरक के रूप में
नई दिल्ली की यात्रा के लिए वांग यी का समय कोई संयोग नहीं था। जैसे ही वाशिंगटन के दंडात्मक उपाय भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना रहे हैं - जबकि बीजिंग को मास्को के साथ उसके व्यवहार के लिए तुलनात्मक दंड से बचाया गया है - दोनों एशियाई दिग्गजों के पास शत्रुता से आगे बढ़ने के लिए नए प्रोत्साहन हैं।
मुख्य प्रश्न: क्या यह सुधार सामरिक है या शक्ति संतुलन को पुनः आकार देने वाला गहरा बदलाव है?
ट्रंप के टैरिफ आक्रमण ने नई दिल्ली को अपनी विदेश नीति को पुनः उन्मुख करने की तात्कालिकता दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूसी तेल से छूट का लाभ उठाने का आरोप लगाया, जबकि व्हाइट हाउस व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने आरोप लगाया कि भारत का तेल लॉबी रूस के युद्ध को वित्तपोषित कर रहा है - यहां तक कि यह भी संकेत दिया कि भारत-अमेरिका साझेदारी समाप्त हो सकती है।
“व्यापार पर दबाव और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नकारात्मक बयान ने विश्वास और भरोसे को कम कर दिया है,” वधवा ने समझाया, यह जोड़ते हुए कि भारतीय अधिकारी ट्रंप के भारत के प्रति कठोर रुख से हैरान हैं जबकि वह इसके प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को लुभा रहे हैं।
“एससीओ के लिए मोदी की चीन यात्रा ने भी संबंधों को आसान बनाने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है... और चीन, ट्रंप की नीतियों से समान रूप से दबाव में होने के कारण, भारत तक पहुंचा है और इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है,” उन्होंने कहा।
वांग ने सहमति व्यक्त की, यह तर्क देते हुए कि वाशिंगटन का एकतरफावाद अनजाने में दोनों एशियाई शक्तियों को करीब ला रहा है। “अमेरिकी टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध करके, चीन ने एकतरफावाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने भी अपने सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व को पहचाना है,” चीन के राज्य परिषद के पूर्व काउंसलर ने कहा।
महोनी के लिए, नई दिल्ली के लिए सबक गंभीर है: “भारत ने सीखा है कि अमेरिका एक अविश्वसनीय साझेदार है, कि एशिया में अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक चौकी के रूप में सेवा करना मूर्खता है,” उन्होंने कहा, भारत के वाशिंगटन के साथ तनावपूर्ण “रणनीतिक गठबंधन” और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) में इसकी भागीदारी की ओर इशारा करते हुए, जिसे व्यापक रूप से चीन को रोकने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास के रूप में देखा जाता है।
आरआईसी त्रिपक्षीय की ओर?
इस बीच, वांग यी की यात्रा को 31 अगस्त-1 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन की मोदी की आगामी यात्रा की नींव रखने के रूप में भी देखा जा रहा है - सात वर्षों में उनकी पहली।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें भाग लेंगे, जिससे रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय के पुनरुद्धार की अटकलें तेज हो गई हैं। आरआईसी एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय रणनीतिक समूह है जो 2021 के बाद से नहीं मिला है, गालवान घाटी संघर्ष के बाद चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण।
“जबकि यह सुझाव देना जल्दबाजी होगी कि चीन, रूस और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौता होगा, यह अकल्पनीय नहीं है - और यह अकेले दो साल पहले की तुलना में एक बड़ा बदलाव है,” महोनी ने कहा।
चीन-भारत की यह निकटता व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाती है - ग्लोबल साउथ का बढ़ता महत्व। विश्लेषकों के अनुसार, एससीओ और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध और टैरिफ उन्हें प्रभावित कर रहे हैं।
वांग के लिए, दिशा स्पष्ट है: “चीन और भारत ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े देश हैं। यदि वे एक साथ काम कर सकते हैं, तो यह ब्रिक्स और दुनिया को संतुलित करने के लिए एक बड़ी ताकत होगी। हम प्रभुत्व की तलाश में नहीं हैं, वर्चस्व की तलाश में नहीं हैं। साथ रहना महत्वपूर्ण है।”
वधवा अधिक सतर्क थे। यह नोट करते हुए कि भारत और चीन दोनों “ग्लोबल साउथ के नेताओं के रूप में खुद को पेश करना चाहेंगे,” उन्होंने जोर दिया कि यह “अमेरिका के साथ अपने स्वयं के हितों की बलि देने की कीमत पर नहीं होगा।”
अल्पकालिक में, दोनों पक्ष संयुक्त बहुपक्षीय एजेंडा को आगे बढ़ाने के बजाय संबंधों को स्थिर करने को प्राथमिकता देंगे, उन्होंने कहा।