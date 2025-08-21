दुनिया
रूस को उम्मीद है कि भारत उसका तेल खरीदता रहेगा और वह चीन-भारत-रूस वार्ता चाहता है
वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही, नई दिल्ली और बीजिंग की ओर से हुई उच्च-स्तरीय यात्राओं ने एशियाई पड़ोसियों की ओर से यह उम्मीद जगाई है कि संबंधों की मरम्मत की जा सकती है।
भारत में रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन, 20 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारा करते हुए। रॉयटर्स/अदनान आबिदी / Reuters
21 अगस्त 2025

नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद वह भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मास्को को उम्मीद है कि भारत और चीन के साथ शीघ्र ही त्रिपक्षीय वार्ता होगी।

भारत स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि राजनीतिक स्थिति के बावजूद, हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत द्वारा तेल आयात का स्तर समान ही रहेगा।"

उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत और रूस अपने "राष्ट्रीय हितों" में ट्रम्प के नवीनतम टैरिफ़ से निपटने के तरीके खोज लेंगे।

दूतावास के एक व्यापार अधिकारी एवगेनी ग्रिवा ने कहा, "कच्चे तेल की आपूर्ति कैसे की जाए, इसकी एक व्यवस्था है... यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है।"

उन्होंने कहा कि रूस भारतीय खरीदारों को औसतन 5%-7% की छूट देता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को तेल आपूर्ति जारी रखने के लिए रूस के पास एक "बहुत ही विशेष व्यवस्था" है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों में अरबों डॉलर की धनराशि फँसी हुई समस्याओं के समाधान के बाद रूस ने अपने सामानों के लिए भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

बाबुश्किन ने कहा, "जहाँ तक त्रिपक्षीय वार्ता का सवाल है, हमें पूरी उम्मीद है कि यह प्रारूप जल्द ही फिर से शुरू होगा क्योंकि इसके महत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।"

बाबुश्किन ने कहा, "यह व्यापक यूरेशियन साझेदारी की स्थापना की रूसी पहल से गहराई से जुड़ा है।"

उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल के अंत तक नई दिल्ली में मोदी से मुलाकात करेंगे। पुतिन, मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई सहयोग संगठन में भी शामिल होने की उम्मीद है।

स्रोत:Reuters
