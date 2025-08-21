नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद वह भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मास्को को उम्मीद है कि भारत और चीन के साथ शीघ्र ही त्रिपक्षीय वार्ता होगी।

भारत स्थित रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि राजनीतिक स्थिति के बावजूद, हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत द्वारा तेल आयात का स्तर समान ही रहेगा।"

उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत और रूस अपने "राष्ट्रीय हितों" में ट्रम्प के नवीनतम टैरिफ़ से निपटने के तरीके खोज लेंगे।

दूतावास के एक व्यापार अधिकारी एवगेनी ग्रिवा ने कहा, "कच्चे तेल की आपूर्ति कैसे की जाए, इसकी एक व्यवस्था है... यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है।"

उन्होंने कहा कि रूस भारतीय खरीदारों को औसतन 5%-7% की छूट देता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को तेल आपूर्ति जारी रखने के लिए रूस के पास एक "बहुत ही विशेष व्यवस्था" है।