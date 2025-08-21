अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
सांसदों का कहना है कि भारत के हवाई यातायात नियंत्रण में कर्मचारियों की कमी सुरक्षा के लिए ख़तरा है।
सांसद जून में एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी, के बाद भारत में विमानन सुरक्षा की समीक्षा कर रहे थे
सांसदों का कहना है कि भारत के हवाई यातायात नियंत्रण में कर्मचारियों की कमी सुरक्षा के लिए ख़तरा है।
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Air India aircrafts stand on the tarmac at the airport in Mumbai / Reuters
21 अगस्त 2025

विमानन पर एक भारतीय संसदीय समिति की चेतावनी के अनुसार, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक, देश के वायु सुरक्षा प्राधिकरण में हवाई यातायात नियंत्रकों और कर्मचारियों की कमी से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है।

समिति ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय "तकनीकी और नियामक कर्मियों की भारी और लगातार कमी" से जूझ रहा है, तथा इसके लगभग आधे पद खाली हैं।

दुर्घटना से कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एयरलाइनों की एक वार्षिक वैश्विक बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विमानन क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे विकास पर कैसे निर्भर है।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की रिपोर्ट, जो उत्तर भारत में हुई कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर भी आधारित थी, में कहा गया है कि डीजीसीए में कर्मचारियों की कमी "भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली की अखंडता के लिए एक अस्तित्वगत ख़तरा" है।

इसमें कहा गया है कि इस संकट की जड़ एक पुराने भर्ती मॉडल में है जिसके तहत एक भर्ती एजेंसी डीजीसीए की ओर से कर्मचारियों की नियुक्ति करती है।

सूचित

रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसमें नियामक भी शामिल है, ने इस प्रक्रिया को "धीमी और अनम्य" बताया है, तथा डीजीसीए को उच्च कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

संसदीय समिति ने डीजीसीए की जगह एक नए नियामक निकाय की स्थापना का आग्रह किया और एक लक्षित भर्ती अभियान शुरू करने की सलाह दी।

समिति ने आगे कहा कि कार्यबल की खराब योजना के कारण कर्मचारियों की कमी भारत के हवाई यातायात नियंत्रकों पर भारी दबाव डाल रही है। समिति ने यह भी कहा कि कई हवाई यातायात नियंत्रकों के पास उचित प्रशिक्षण का अभाव है।

अध्ययन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डीजीसीए की नियंत्रकों के लिए ड्यूटी समय की पाबंदी का पालन न करने की "बेहद परेशान करने वाली प्रथा" के लिए आलोचना की गई, जिससे नियंत्रकों की गलती की संभावना और थकान का खतरा बढ़ गया।

स्रोत:Reuters
