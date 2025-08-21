विमानन पर एक भारतीय संसदीय समिति की चेतावनी के अनुसार, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक, देश के वायु सुरक्षा प्राधिकरण में हवाई यातायात नियंत्रकों और कर्मचारियों की कमी से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है।
समिति ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय "तकनीकी और नियामक कर्मियों की भारी और लगातार कमी" से जूझ रहा है, तथा इसके लगभग आधे पद खाली हैं।
दुर्घटना से कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एयरलाइनों की एक वार्षिक वैश्विक बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विमानन क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे विकास पर कैसे निर्भर है।
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की रिपोर्ट, जो उत्तर भारत में हुई कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर भी आधारित थी, में कहा गया है कि डीजीसीए में कर्मचारियों की कमी "भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली की अखंडता के लिए एक अस्तित्वगत ख़तरा" है।
इसमें कहा गया है कि इस संकट की जड़ एक पुराने भर्ती मॉडल में है जिसके तहत एक भर्ती एजेंसी डीजीसीए की ओर से कर्मचारियों की नियुक्ति करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसमें नियामक भी शामिल है, ने इस प्रक्रिया को "धीमी और अनम्य" बताया है, तथा डीजीसीए को उच्च कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
संसदीय समिति ने डीजीसीए की जगह एक नए नियामक निकाय की स्थापना का आग्रह किया और एक लक्षित भर्ती अभियान शुरू करने की सलाह दी।
समिति ने आगे कहा कि कार्यबल की खराब योजना के कारण कर्मचारियों की कमी भारत के हवाई यातायात नियंत्रकों पर भारी दबाव डाल रही है। समिति ने यह भी कहा कि कई हवाई यातायात नियंत्रकों के पास उचित प्रशिक्षण का अभाव है।
अध्ययन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डीजीसीए की नियंत्रकों के लिए ड्यूटी समय की पाबंदी का पालन न करने की "बेहद परेशान करने वाली प्रथा" के लिए आलोचना की गई, जिससे नियंत्रकों की गलती की संभावना और थकान का खतरा बढ़ गया।