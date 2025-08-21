विमानन पर एक भारतीय संसदीय समिति की चेतावनी के अनुसार, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक, देश के वायु सुरक्षा प्राधिकरण में हवाई यातायात नियंत्रकों और कर्मचारियों की कमी से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है।

समिति ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय "तकनीकी और नियामक कर्मियों की भारी और लगातार कमी" से जूझ रहा है, तथा इसके लगभग आधे पद खाली हैं।

दुर्घटना से कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एयरलाइनों की एक वार्षिक वैश्विक बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विमानन क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे विकास पर कैसे निर्भर है।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की रिपोर्ट, जो उत्तर भारत में हुई कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर भी आधारित थी, में कहा गया है कि डीजीसीए में कर्मचारियों की कमी "भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली की अखंडता के लिए एक अस्तित्वगत ख़तरा" है।

इसमें कहा गया है कि इस संकट की जड़ एक पुराने भर्ती मॉडल में है जिसके तहत एक भर्ती एजेंसी डीजीसीए की ओर से कर्मचारियों की नियुक्ति करती है।