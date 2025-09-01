राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं।

दरभंगा पुलिस ने बताया कि इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "उक्त मामले में सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत भेजा जा रहा है।"