हिमालय की तलहटी में स्थित भारत-प्रशासित कश्मीर के कुलगाम जिले के एक शांत गांव में, अब भी एक लंबे समय तक चली मुठभेड़ की गूंज सुनाई देती है।
भीड़भाड़ वाले मोहल्लों के बीच से गुजरती एक संकरी सड़क के किनारे एक बहुमंजिला मकान खड़ा है, जो अब्दुल बारी का है। बारी, जो कभी भूगोल और महिला अध्ययन के प्रोफेसर थे, अब कठोर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में हैं।
पहली मंजिल पर उनका परिवार चुपचाप बैठा है, यह समझने में असमर्थ है कि भ्रष्टाचार और यौन शोषण के खिलाफ सक्रियता के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति को क्यों ले जाया गया। वे पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है और क्या अब घोटालों को उजागर करना दंडनीय हो गया है।
“हमें नहीं पता कि उन्हें PSA के तहत क्यों बुक किया गया है। उन्होंने सेक्स स्कैंडल्स, भूमि माफिया गिरोहों को उजागर किया और जन कल्याण के लिए काम किया। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है, जिसके लिए उन्हें सजा दी जा रही है,” परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) लंबे समय से कश्मीर के कानूनी परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता रहा है।
यह सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के आधार पर बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत की अनुमति देता है। 1978 में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए पेश किया गया यह कानून, 1990 के दशक में नई दिल्ली के शासन के खिलाफ कश्मीर के विद्रोह के दौरान हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तब से इसे नागरिकों, राजनीतिक असंतुष्टों और हाल ही में शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है।
“यह (PSA) मनमानी दमन का एक उपकरण बन गया है,” अधिवक्ता उमैर रोंगा कहते हैं, जिनके पिता को भी पिछले साल PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। रोंगा का तर्क है कि कश्मीर में इस कानून के उपयोग ने संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांतों को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है।
वकील, कार्यकर्ता और पत्रकार, जो एक लोकतांत्रिक समाज की अंतरात्मा का निर्माण करते हैं, उन्हें अन्यायपूर्ण हिरासत के माध्यम से व्यवस्थित रूप से डराया और चुप कराया जा रहा है। रोंगा के अनुसार, यह निरंतर दुरुपयोग न्यायिक निगरानी की स्पष्ट अवहेलना में हो रहा है।
“PSA मुख्य रूप से पहचाने गए उग्रवादी संदिग्धों के खिलाफ था, और इसे कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ कुख्यात रूप से लागू किया गया है,” मानवाधिकार वकील और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की सचिव वर्तिका मणि कहती हैं।
“कश्मीर की हमारी हालिया यात्रा के दौरान, हमने देखा कि PSA का दुरुपयोग इस दमन के चल रहे पैटर्न में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है,” उन्होंने TRT वर्ल्ड को बताया।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद, भारत-प्रशासित कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों व्यक्तियों को PSA के तहत बुक किया गया और केवल श्रीनगर में ही तेईस लोगों को हिरासत में लिया गया।
‘कानून रहित कानून’
एमनेस्टी इंटरनेशनल और यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी PSA एक “कानून रहित कानून” बना हुआ है।
कई कश्मीरियों के लिए, यह एक याद दिलाने वाला है कि घाटी में कानूनीता अक्सर मनमाने दमन के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करती है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों और आम नागरिकों को इसके प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके दादा शेख अब्दुल्ला ने इस कानून को पेश किया था, को अगस्त 2019 में मोदी सरकार द्वारा क्षेत्र की सीमित स्वायत्तता को समाप्त करने पर छह महीने के लिए इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया था।
अपने 2019 के हिरासत से पहले के चुनाव अभियान के दौरान, अब्दुल्ला ने सत्ता में लौटने पर PSA को रद्द करने का वादा किया था।
पत्रकार जैसे साजिद गुल, माजिद हैदरी को हिरासत में लिया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। शिक्षाविद जैसे बारी और नागरिक समाज के सदस्य इरफान मेहराज और खुर्रम परवेज बिना जमानत के जेल में हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसी हिरासतों के खिलाफ बढ़ती याचिकाओं को ट्रैक किया है।
2014 से 2019 के बीच, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में 272 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गईं। 2019 के बाद, यह आंकड़ा बढ़कर 2,080 हो गया, जिनमें से अधिकांश श्रीनगर में थीं, जहां मामलों को सुने जाने में अब औसतन लगभग ग्यारह महीने लगते हैं।
एमनेस्टी की रिपोर्ट यह भी बताती है कि पूरे भारत में दर्ज गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के लगभग 37 प्रतिशत मामले कश्मीर में दर्ज किए गए। UAPA के तहत, जमानत महीनों तक के लिए अस्वीकृत रहती है।
अधिकार समूहों ने बताया कि तीन हजार से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से लगभग सौ को औपचारिक रूप से PSA के तहत बुक किया गया।
“यह सुप्रीम कोर्ट के जसीला शाजी बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है,” मणि कहती हैं।
घाटी में वकीलों के लिए यह पैटर्न परिचित हो गया है: आदेशों को चुनौती दी जाती है और अक्सर रद्द कर दिया जाता है, फिर भी हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, जिससे दंडमुक्ति का एक चक्र प्रोत्साहित होता है।
रोंगा के अनुसार, इस कानून का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में नहीं, बल्कि असहमति के प्रति राज्य की डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। वह कहते हैं कि उच्च न्यायालय अब लगभग रोजाना PSA हिरासत आदेशों को रद्द करता है।
पीएसए का जाल
पुलिस द्वारा तैयार और श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत डोजियर में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है जो लंबे समय से कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था और बचपन से असंतुष्ट तत्वों के संपर्क में था, जिन्होंने उन्हें राष्ट्र-विरोधी विचार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग अलगाववाद की वकालत करने और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के लिए किया। 2018 से 2025 के बीच उनके खिलाफ दर्ज आठ मामलों में से दो UAPA के तहत दर्ज किए गए।
हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के सह-मीडिया प्रभारी, अधिवक्ता साजिद यूसुफ शाह ने उन्हें “सार्वजनिक उपद्रव” कहा।
TRT वर्ल्ड के साथ एक साक्षात्कार में, शाह ने कहा कि बारी ने सोशल मीडिया पर लोगों को नियमित रूप से बदनाम किया, बिना किसी विश्वसनीय सबूत के। “यहां तक कि अगर उनके पास सबूत थे, तो उन्हें उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए था। इसके बजाय, उन्होंने खुद को पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया।”
जून 2025 के एक हालिया मामले में दावा किया गया कि बारी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की; हालांकि उन्हें अंतरिम जमानत दी गई, पुलिस ने तर्क दिया कि उनके वही गतिविधियां जारी रखने की प्रबल संभावना है। इस आधार पर, मजिस्ट्रेट ने उनकी निवारक हिरासत को मंजूरी दी।
बारी के समर्थकों के लिए, तस्वीर काफी अलग है।
वकील और मानवाधिकार रक्षक उनकी गिरफ्तारी को घाटी में लोकतांत्रिक स्थान के व्यापक क्षरण का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने भूगोल में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और किताबें व शोध पत्र प्रकाशित किए।
सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, उन्होंने अनियमित नियुक्तियों, संदिग्ध भूमि हस्तांतरण और संदिग्ध खनन अनुबंधों का खुलासा किया।
उनकी पहली गिरफ्तारी 2021 में हुई, जब उन्हें भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अशांति भड़काने के आरोप में UAPA के तहत आरोपित किया गया। महीनों जेल में बिताने के बाद, उन्हें जमानत दी गई।
2021 में, उन्हें राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उनके शिक्षण पद से बर्खास्त कर दिया गया, जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश द्वारा किया गया।
“यदि केंद्र सरकार कश्मीरियों का विश्वास अर्जित करने के प्रति गंभीर है, तो उसे क्षेत्र में अपने कश्मीरी नागरिकों की वास्तविकताओं को संबोधित करना शुरू करना चाहिए,” मणि कहती हैं।
बारी के परिवार को याद है कि 1 जुलाई की सुबह, उन्हें एक कॉल आया जिसमें उन्हें साइबर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने निर्देशानुसार घर छोड़ दिया। दो दिन बाद, उन्हें पता चला कि उन्हें PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। तब से, उनके बुजुर्ग माता-पिता प्रार्थना में अपने दिन बिताते हैं, अपने बेटे की अनुपस्थिति को सहने के लिए संघर्ष करते हुए।