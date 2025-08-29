हिमालय की तलहटी में स्थित भारत-प्रशासित कश्मीर के कुलगाम जिले के एक शांत गांव में, अब भी एक लंबे समय तक चली मुठभेड़ की गूंज सुनाई देती है।

भीड़भाड़ वाले मोहल्लों के बीच से गुजरती एक संकरी सड़क के किनारे एक बहुमंजिला मकान खड़ा है, जो अब्दुल बारी का है। बारी, जो कभी भूगोल और महिला अध्ययन के प्रोफेसर थे, अब कठोर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में हैं।

पहली मंजिल पर उनका परिवार चुपचाप बैठा है, यह समझने में असमर्थ है कि भ्रष्टाचार और यौन शोषण के खिलाफ सक्रियता के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति को क्यों ले जाया गया। वे पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है और क्या अब घोटालों को उजागर करना दंडनीय हो गया है।

“हमें नहीं पता कि उन्हें PSA के तहत क्यों बुक किया गया है। उन्होंने सेक्स स्कैंडल्स, भूमि माफिया गिरोहों को उजागर किया और जन कल्याण के लिए काम किया। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है, जिसके लिए उन्हें सजा दी जा रही है,” परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।

जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) लंबे समय से कश्मीर के कानूनी परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता रहा है।

यह सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के आधार पर बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत की अनुमति देता है। 1978 में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए पेश किया गया यह कानून, 1990 के दशक में नई दिल्ली के शासन के खिलाफ कश्मीर के विद्रोह के दौरान हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तब से इसे नागरिकों, राजनीतिक असंतुष्टों और हाल ही में शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है।

“यह (PSA) मनमानी दमन का एक उपकरण बन गया है,” अधिवक्ता उमैर रोंगा कहते हैं, जिनके पिता को भी पिछले साल PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। रोंगा का तर्क है कि कश्मीर में इस कानून के उपयोग ने संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांतों को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है।

वकील, कार्यकर्ता और पत्रकार, जो एक लोकतांत्रिक समाज की अंतरात्मा का निर्माण करते हैं, उन्हें अन्यायपूर्ण हिरासत के माध्यम से व्यवस्थित रूप से डराया और चुप कराया जा रहा है। रोंगा के अनुसार, यह निरंतर दुरुपयोग न्यायिक निगरानी की स्पष्ट अवहेलना में हो रहा है।

“PSA मुख्य रूप से पहचाने गए उग्रवादी संदिग्धों के खिलाफ था, और इसे कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ कुख्यात रूप से लागू किया गया है,” मानवाधिकार वकील और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की सचिव वर्तिका मणि कहती हैं।

“कश्मीर की हमारी हालिया यात्रा के दौरान, हमने देखा कि PSA का दुरुपयोग इस दमन के चल रहे पैटर्न में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है,” उन्होंने TRT वर्ल्ड को बताया।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद, भारत-प्रशासित कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों व्यक्तियों को PSA के तहत बुक किया गया और केवल श्रीनगर में ही तेईस लोगों को हिरासत में लिया गया।

‘कानून रहित कानून’

एमनेस्टी इंटरनेशनल और यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी PSA एक “कानून रहित कानून” बना हुआ है।

कई कश्मीरियों के लिए, यह एक याद दिलाने वाला है कि घाटी में कानूनीता अक्सर मनमाने दमन के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करती है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, वकीलों और आम नागरिकों को इसके प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके दादा शेख अब्दुल्ला ने इस कानून को पेश किया था, को अगस्त 2019 में मोदी सरकार द्वारा क्षेत्र की सीमित स्वायत्तता को समाप्त करने पर छह महीने के लिए इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया था।

अपने 2019 के हिरासत से पहले के चुनाव अभियान के दौरान, अब्दुल्ला ने सत्ता में लौटने पर PSA को रद्द करने का वादा किया था।

पत्रकार जैसे साजिद गुल, माजिद हैदरी को हिरासत में लिया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। शिक्षाविद जैसे बारी और नागरिक समाज के सदस्य इरफान मेहराज और खुर्रम परवेज बिना जमानत के जेल में हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसी हिरासतों के खिलाफ बढ़ती याचिकाओं को ट्रैक किया है।

2014 से 2019 के बीच, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में 272 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गईं। 2019 के बाद, यह आंकड़ा बढ़कर 2,080 हो गया, जिनमें से अधिकांश श्रीनगर में थीं, जहां मामलों को सुने जाने में अब औसतन लगभग ग्यारह महीने लगते हैं।