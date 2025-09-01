चीन के उत्तरी बंदरगाह शहर तियानजिन में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान म्यांमार की सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात की।

मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, "म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा खनन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मज़बूत करने की अपार संभावनाएँ हैं।"

पिछले महीने आपातकाल हटाने और इस साल के अंत में होने वाले आम चुनावों की निगरानी के लिए एक नई संस्था नियुक्त करने के बाद से, मिन म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं।