तियानजिन में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले, चीनी नेता शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने सीमा विवादों को सुलझाने और अपनी साझेदारी को मजबूत करने का वादा किया।

मोदी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि चीन के साथ संबंध “एक सार्थक दिशा” में आगे बढ़े हैं, और कहा कि “सैन्य वापसी के बाद सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल है।”

भारत के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व पर भी ध्यान दिया।

सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, शी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तियानजिन बैठक द्विपक्षीय संबंधों के "निरंतर, स्वस्थ और स्थिर विकास को और आगे बढ़ाएगी" और "उन्नत" करेगी।

शी ने कहा कि दोनों पक्षों को "सीमा मुद्दे को समग्र चीन-भारत संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए", और कहा कि आर्थिक विकास उनका मुख्य ध्यान होना चाहिए।

यह द्विपक्षीय बैठक वाशिंगटन द्वारा नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का दंडात्मक टैरिफ लगाए जाने के पांच दिन बाद हुई है।