दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
चीन के शी जिनपिंग और भारत के मोदी ने तियानजिन में बैठक में सीमा मतभेदों को सुलझाने का संकल्प लिया
2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच घातक सीमा संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने के बाद मोदी पहली बार चीन की यात्रा पर हैं।
चीन के शी जिनपिंग और भारत के मोदी ने तियानजिन में बैठक में सीमा मतभेदों को सुलझाने का संकल्प लिया
China SCO India / AP
1 सितम्बर 2025

तियानजिन में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले, चीनी नेता शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने सीमा विवादों को सुलझाने और अपनी साझेदारी को मजबूत करने का वादा किया।

मोदी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि चीन के साथ संबंध “एक सार्थक दिशा” में आगे बढ़े हैं, और कहा कि “सैन्य वापसी के बाद सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल है।”

भारत के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व पर भी ध्यान दिया।

सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, शी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तियानजिन बैठक द्विपक्षीय संबंधों के "निरंतर, स्वस्थ और स्थिर विकास को और आगे बढ़ाएगी" और "उन्नत" करेगी।

शी ने कहा कि दोनों पक्षों को "सीमा मुद्दे को समग्र चीन-भारत संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए", और कहा कि आर्थिक विकास उनका मुख्य ध्यान होना चाहिए।

यह द्विपक्षीय बैठक वाशिंगटन द्वारा नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का दंडात्मक टैरिफ लगाए जाने के पांच दिन बाद हुई है।

सूचित

बीजिंग और नई दिल्ली पिछले अक्टूबर में दोनों नेताओं के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद संबंधों को फिर से मज़बूत कर रहे हैं। यह बैठक विवादित सीमा पर गश्त पर एक समझौते पर पहुँचने के बाद हुई थी। यह सीमा 2020 में हुई घातक झड़पों के बाद से सैन्य गतिरोध का केंद्र रही है।

हाल के हफ़्तों में संबंधों में और मधुरता आई है क्योंकि नई दिल्ली बढ़ते अमेरिकी टैरिफ दबाव से बचने, चीन को मनाने और अपने सहयोगी रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

इस महीने की शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी। साथ ही, चीन ने दुर्लभ मृदा, उर्वरक और सुरंग खोदने वाली मशीनों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने पर भी सहमति जताई थी।

भारत में चीनी राजदूत शू फीहोंग ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि चीन, भारत पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का विरोध करता है और "भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा"।

स्रोत:AP
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us