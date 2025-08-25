दसियों हज़ार रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश में आठ साल पूरे होने पर सुरक्षित वापसी की मांग की, जबकि देश ने संसाधनों की सीमाओं के बीच वैश्विक मदद की अपील की।
बांग्लादेश के वास्तविक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने इस संकट के समाधान के लिए सात कार्य योजनाओं का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पलायन की वर्षगांठ पर आयोजित एक सम्मेलन में रखा गया।
म्यांमार से आए दसियों हज़ार रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के दर्जनों शिविरों में रह रहे हैं और अपने पुराने घर रखाइन राज्य में सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं।
सोमवार को शरणार्थियों ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के कुटुपालोंग शिविर में एक खुले मैदान में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, जिन पर लिखा था, “अब और शरणार्थी जीवन नहीं” और “पुनर्वास ही अंतिम समाधान है।”
इस दिन को “रोहिंग्या नरसंहार स्मरण दिवस” के रूप में मनाया गया।
एक अलग तीन दिवसीय सम्मेलन रविवार को कॉक्स बाजार में शुरू हुआ। इसमें अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, राजनयिक और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्य शामिल हुए। इस सम्मेलन में शरणार्थियों को भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा की गई।
बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दाताओं द्वारा सहायता में कटौती भी शामिल है।
सैकड़ों हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों ने 25 अगस्त 2017 को म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश का रुख किया। उन्होंने गोलाबारी, अंधाधुंध हत्याओं और अन्य हिंसा के बीच पैदल और नावों के जरिए यात्रा की।
सोमवार को कुटुपालोंग में प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों ने अराकान आर्मी के बढ़ते प्रभाव और उनकी वापसी में आ रही अनिश्चितता पर नाराज़गी जताई। कुटुपालोंग 30 से अधिक रोहिंग्या शिविरों में से सबसे बड़ा है।
19 वर्षीय नूर अज़ीज़ ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, “हम यहां इसलिए हैं क्योंकि म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी ने हमारे समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया। हम यहां उन लोगों को याद करने के लिए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इस्लाम धर्म के लिए बलिदान दिया।”
उन्होंने आगे कहा, “हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं, जहां हमें म्यांमार के अन्य जातीय समूहों के समान अधिकार मिलें। म्यांमार के नागरिकों के रूप में जो अधिकार वे भोग रहे हैं, हम भी वही अधिकार चाहते हैं।”
म्यांमार ने अगस्त 2017 में एक क्रूर कार्रवाई शुरू की थी, जो रखाइन राज्य में गार्ड पोस्ट पर विद्रोही हमलों के बाद हुई। इस अभियान की व्यापकता, संगठन और क्रूरता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है, से जातीय सफाए और नरसंहार के आरोप लगाए।
उस समय की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमा खोलने का आदेश दिया, जिससे 7 लाख से अधिक शरणार्थियों को मुस्लिम बहुल देश में शरण लेने की अनुमति मिली। यह संख्या उन 3 लाख से अधिक शरणार्थियों के अतिरिक्त थी, जो पहले से ही म्यांमार की सेना द्वारा की गई पिछली हिंसा के कारण दशकों से बांग्लादेश में रह रहे थे।
2017 के बाद से, बांग्लादेश ने कम से कम दो बार शरणार्थियों को वापस भेजने का प्रयास किया है। उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है ताकि एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित किया जा सके, जो उनकी वापसी में मदद कर सके।
हसीना और यूनुस के नेतृत्व वाली सरकारों ने चीन से भी पुनर्वास समर्थन की मांग की है।