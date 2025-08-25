सोमवार को कुटुपालोंग में प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों ने अराकान आर्मी के बढ़ते प्रभाव और उनकी वापसी में आ रही अनिश्चितता पर नाराज़गी जताई। कुटुपालोंग 30 से अधिक रोहिंग्या शिविरों में से सबसे बड़ा है।

19 वर्षीय नूर अज़ीज़ ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, “हम यहां इसलिए हैं क्योंकि म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी ने हमारे समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया। हम यहां उन लोगों को याद करने के लिए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और इस्लाम धर्म के लिए बलिदान दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं, जहां हमें म्यांमार के अन्य जातीय समूहों के समान अधिकार मिलें। म्यांमार के नागरिकों के रूप में जो अधिकार वे भोग रहे हैं, हम भी वही अधिकार चाहते हैं।”

म्यांमार ने अगस्त 2017 में एक क्रूर कार्रवाई शुरू की थी, जो रखाइन राज्य में गार्ड पोस्ट पर विद्रोही हमलों के बाद हुई। इस अभियान की व्यापकता, संगठन और क्रूरता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है, से जातीय सफाए और नरसंहार के आरोप लगाए।

उस समय की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमा खोलने का आदेश दिया, जिससे 7 लाख से अधिक शरणार्थियों को मुस्लिम बहुल देश में शरण लेने की अनुमति मिली। यह संख्या उन 3 लाख से अधिक शरणार्थियों के अतिरिक्त थी, जो पहले से ही म्यांमार की सेना द्वारा की गई पिछली हिंसा के कारण दशकों से बांग्लादेश में रह रहे थे।

2017 के बाद से, बांग्लादेश ने कम से कम दो बार शरणार्थियों को वापस भेजने का प्रयास किया है। उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है ताकि एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित किया जा सके, जो उनकी वापसी में मदद कर सके।

हसीना और यूनुस के नेतृत्व वाली सरकारों ने चीन से भी पुनर्वास समर्थन की मांग की है।