देश के सबसे बड़े बैंक ने व्यवसायी अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईबी) ने उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो ने शनिवार को यह घोषणा की।
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के रक्षा से लेकर सत्ता तक, कई तरह के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुसार, अनिल अंबानी और उनकी पूर्व दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने ऋण समझौतों से बाहर की गतिविधियों में शामिल होकर बैंक के धन का "दुरुपयोग" किया।
एसबीआई के अनुसार, उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें 29.29 अरब रुपये (335.4 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने कहा कि उसने मामला दर्ज कर लिया है और बैंक के आरोपों की "गहन जाँच" की जाएगी।
शनिवार को, एजेंसी ने अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी ली।
एएफपी के अनुसार अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि उद्योगपति "सभी आरोपों और अभियोगों का दृढ़ता से खंडन करते हैं" और "अपना बचाव करेंगे"।
प्रवक्ता ने कहा, "भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज़्यादा पुराने मामलों से संबंधित है। उस समय, श्री अंबानी कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।"
"यह ध्यान देने योग्य है कि एसबीआई ने अपने आदेश से पहले ही पाँच अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही वापस ले ली है। इसके बावजूद, श्री अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया है।"
सात साल पहले, अनिल अंबानी आखिरी बार तब चर्चा में आए थे जब भारतीय राजनेता राहुल गांधी ने उन पर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फ्रांस से राफेल जेट विमानों की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। दोनों ने आरोपों से इनकार किया था।
फरवरी 2020 में, अंबानी, जो पहले दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे, ने ब्रिटेन की एक अदालत में दिवालियापन का दावा दायर किया। वह दिवंगत भारतीय अरबपति धीरूभाई अंबानी के पुत्र थे। 2004 से 2006 तक, उन्होंने भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा में एक स्वतंत्र सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।