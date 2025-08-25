सिंह ने यह भी कहा कि इस अनोखे उड़ान परीक्षण ने “हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है” और यह “दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा।”

रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, उड़ान परीक्षणों के दौरान, दो उच्च गति वाले फिक्स्ड विंग मानवरहित हवाई वाहन लक्ष्यों और एक मल्टी-कॉप्टर ड्रोन सहित तीन अलग-अलग लक्ष्यों को एक साथ QRSAM, VSHORADS और उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली द्वारा अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।

हाल के वर्षों में भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उपकरणों व प्रणालियों के में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने का आक्रामक प्रयास कर रहा है।