रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने एक साक्षात्कार में टेेस को बताया कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसे लाभ होगा।

राजदूत ने कहा, ‘‘सबसे पहले, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और रूस तथा कई अन्य देशों के साथ भारत के सहयोग से तेल बाजार और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद मिली है।’’

“इसलिए अमेरिका का यह निर्णय अनुचित, अविवेकपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। अब सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी जिनसे देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो। और व्यापार वाणिज्यिक आधार पर होता है। इसलिए यदि वाणिज्यिक लेन-देन और आयात का आधार सही है, तो भारतीय कंपनियाँ जहाँ से भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, वहाँ से खरीदारी करती रहेंगी। इसलिए वर्तमान स्थिति यही है,” उन्होंने आगे कहा।

पिछले सप्ताह अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत पर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी तेल की खरीद में भारी वृद्धि से लाभ कमाने का आरोप लगाया था और कहा था कि वाशिंगटन इस स्थिति को अस्वीकार्य मानता है।