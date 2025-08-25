विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तुरंत गोर का समर्थन करते हुए कहा कि वह "हमारे राष्ट्र के विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक में अमेरिका के उत्कृष्ट प्रतिनिधि होंगे।"

सर्जियो गोरोखोवस्की कौन हैं?

बचपन में अपने परिवार के साथ माल्टा मे बसने से पहले, गोर का जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ था, जब वह देश अभी भी सोवियत संघ का हिस्सा था, और इस पृष्ठभूमि को उन्होंने गुप्त रखा है।

एएफपी के अनुसार, एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद, वह रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति में शामिल हो गए। अंततः, उन्होंने सीनेटर रैंड पॉल, जो विदेशी हस्तक्षेप के एक प्रमुख रिपब्लिकन विरोधी थे, के साथ उच्च पदों पर कार्य किया, और बाद में ट्रम्प के लिए एक पुस्तक प्रकाशक और धन-संग्रहकर्ता के रूप में काम किया। उन्होंने शादियों में एक शौकिया डीजे के रूप में भी काम किया।

अपने पोस्ट में ट्रम्प ने राष्ट्रपति कार्मिक के निदेशक के रूप में गोर के काम की सराहना करते हुए कहा कि 95 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं और जब तक रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सीनेट उन्हें राजदूत के रूप में मंजूरी नहीं दे देती, तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे।

हाल ही में उन्होंने तब ध्यान आकर्षित किया जब एलन मस्क ने उन्हें "सांप" कहा, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आईं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा मंजूरी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, इस अटकल के बीच कि उन्होंने नासा प्रशासक के लिए जेरेड इसाकमैन के नामांकन को वापस लेने के ट्रम्प के फैसले को प्रभावित किया था।