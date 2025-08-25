नई दिल्ली के साथ संबंधों के एक संवेदनशील क्षण में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को अपने करीबी राजनीतिक सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया।
38 वर्षीय गोर रूढ़िवादी राजनीति में तेज़ी से आगे बढ़े और व्हाइट हाउस के सबसे प्रभावशाली, लेकिन गुमनाम कर्मचारियों में से एक बन गए। इससे पहले, उन्होंने लगभग 4,000 नए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की ज़िम्मेदारी संभाली थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पूरी तरह से ट्रम्प के प्रति समर्पित हैं।
इसके बावजूद गोर के प्रभाव में विदेश नीति में व्यापक अनुभव शामिल नहीं है, सिवाय विदेश यात्रा में शामिल होने और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उन कर्मचारियों के निष्कासन का नेतृत्व करने के, जिनके विचारों पर संदेह किया गया था।
इतिहास में भारत में अमेरिकी राजदूतों में प्रमुख अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ और सामाजिक वैज्ञानिक तथा भावी सीनेटर डैनियल पैट्रिक मोयनिहान जैसी हस्तियाँ शामिल थीं।
ट्रम्प ने कहा, "दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इस क्षेत्र के लिए, यह ज़रूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूँ और जो मेरे एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद कर सके। सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे।"
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तुरंत गोर का समर्थन करते हुए कहा कि वह "हमारे राष्ट्र के विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक में अमेरिका के उत्कृष्ट प्रतिनिधि होंगे।"
सर्जियो गोरोखोवस्की कौन हैं?
बचपन में अपने परिवार के साथ माल्टा मे बसने से पहले, गोर का जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ था, जब वह देश अभी भी सोवियत संघ का हिस्सा था, और इस पृष्ठभूमि को उन्होंने गुप्त रखा है।
एएफपी के अनुसार, एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद, वह रिपब्लिकन पार्टी की राजनीति में शामिल हो गए। अंततः, उन्होंने सीनेटर रैंड पॉल, जो विदेशी हस्तक्षेप के एक प्रमुख रिपब्लिकन विरोधी थे, के साथ उच्च पदों पर कार्य किया, और बाद में ट्रम्प के लिए एक पुस्तक प्रकाशक और धन-संग्रहकर्ता के रूप में काम किया। उन्होंने शादियों में एक शौकिया डीजे के रूप में भी काम किया।
अपने पोस्ट में ट्रम्प ने राष्ट्रपति कार्मिक के निदेशक के रूप में गोर के काम की सराहना करते हुए कहा कि 95 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं और जब तक रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सीनेट उन्हें राजदूत के रूप में मंजूरी नहीं दे देती, तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे।
हाल ही में उन्होंने तब ध्यान आकर्षित किया जब एलन मस्क ने उन्हें "सांप" कहा, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आईं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा मंजूरी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, इस अटकल के बीच कि उन्होंने नासा प्रशासक के लिए जेरेड इसाकमैन के नामांकन को वापस लेने के ट्रम्प के फैसले को प्रभावित किया था।