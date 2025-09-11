दुनिया
1 मिनट पढ़ने के लिए
भारत ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की, प्रधानमंत्री के निंदा संदेश में इज़राइल का नाम नहीं
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान निंदा व्यक्त की
एक इज़रायली अधिकारी के अनुसार, दोहा में हमास नेताओं पर इज़रायली हमले के बाद की स्थिति / Reuters
21 घंटे पहले

दोहा में हमास अधिकारियों पर इज़राइली हमलों के एक दिन बाद, भारत ने बुधवार को कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की।

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ फ़ोन पर बातचीत में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में हुए हमलों पर अपनी "गहरी चिंता" और निंदा व्यक्त की।

लेकिन, मोदी ने हमलावरों का नाम नहीं बताया

सूचित

मोदी ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारत कतर के भाईचारे वाले देश की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के ज़रिए मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा: "भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के ख़िलाफ़ दृढ़ता से खड़ा है।"

इज़राइली लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को कतर की राजधानी में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इस हमले में पाँच हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षाकर्मी मारे गए।

स्रोत:AA
