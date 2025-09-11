मोदी ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारत कतर के भाईचारे वाले देश की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के ज़रिए मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा: "भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के ख़िलाफ़ दृढ़ता से खड़ा है।"

इज़राइली लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को कतर की राजधानी में हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इस हमले में पाँच हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षाकर्मी मारे गए।