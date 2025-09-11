भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने रूस से अपने नागरिकों को सेना में भर्ती करने की प्रथा को समाप्त करने और उन्हें यूक्रेन युद्ध के बीच रिहा करने का अनुरोध किया है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में यह रिपोर्ट सामने आई है कि अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती किया गया है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में "इस कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और भारतीय नागरिकों को इस बारे में सतर्क किया है।"

उन्होंने गुरुवार को कहा, "हमने यह मामला रूसी अधिकारियों के साथ, दिल्ली और मॉस्को दोनों में उठाया है, और उनसे इस प्रथा को समाप्त करने और हमारे नागरिकों को रिहा करने का अनुरोध किया है।"

मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहें क्योंकि यह एक खतरनाक कदम है।