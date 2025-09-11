दुनिया
भारत ने रूस से कहा: हमारे नागरिकों को यूक्रेन युद्ध के लिए भर्ती करना बंद करें
नई दिल्ली ने अपने नागरिकों से रूसी प्रस्तावों से दूर रहने का भी आग्रह किया, जबकि कहा कि वह अपने नागरिकों को रिहा कराने के लिए मॉस्को के संपर्क में है।
रिपोर्टों से पता चलता है कि रूस के आश्वासन के बावजूद भारतीय नागरिक लापता हैं। / AP
एक दिन पहले

भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने रूस से अपने नागरिकों को सेना में भर्ती करने की प्रथा को समाप्त करने और उन्हें यूक्रेन युद्ध के बीच रिहा करने का अनुरोध किया है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में यह रिपोर्ट सामने आई है कि अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती किया गया है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में "इस कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और भारतीय नागरिकों को इस बारे में सतर्क किया है।"

उन्होंने गुरुवार को कहा, "हमने यह मामला रूसी अधिकारियों के साथ, दिल्ली और मॉस्को दोनों में उठाया है, और उनसे इस प्रथा को समाप्त करने और हमारे नागरिकों को रिहा करने का अनुरोध किया है।"

मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहें क्योंकि यह एक खतरनाक कदम है।

दर्जनों भारतीय लापता

इस साल जुलाई में, भारतीय संसद को सूचित किया गया था कि रूसी सशस्त्र बलों में 127 भारतीय नागरिक थे, जिनमें से 98 व्यक्तियों की सेवाएं "भारतीय और रूसी सरकारों के बीच सतत संवाद के परिणामस्वरूप" समाप्त कर दी गईं।

मंत्रालय ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों में 13 भारतीय नागरिक बने हुए हैं, जिनमें से 12 व्यक्तियों को रूसी पक्ष द्वारा लापता बताया गया है।

इससे पहले, मार्च में, भारतीय सरकार ने कहा था कि चल रहे संघर्ष के दौरान 12 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है।

रूस द्वारा पहले यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि और भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध ने कई भारतीयों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिन्हें अग्रिम पंक्ति की भूमिकाओं में गुमराह किया गया, और कुछ हताहतों की भी सूचना मिली है।

स्रोत:TRT World and Agencies
