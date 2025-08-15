हाल के महीनों में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं क्योंकि दोनों पक्ष व्यापार समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं।

नई दिल्ली ने इस दावे का खंडन किया है कि भारत ने वाशिंगटन की रक्षा खरीद को स्थगित कर दिया है, लेकिन अमेरिकी टीम का यह दौरा इन्हीं रिपोर्टों के बीच हुआ है।

इसके बाद, ट्रम्प ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया, और नई दिल्ली पर व्यापार में बाधा डालने और रूसी तेल खरीद से लाभ उठाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली ने टैरिफ को "अनुचित" बताया है।

विश्व व्यापार में वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जायसवाल ने कहा कि डी-डॉलरीकरण भारत के वित्तीय एजेंडे का हिस्सा नहीं है।