राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच तनाव के बीच, गुरुवार को नई दिल्ली में एक अधिकारी ने कहा कि एक अमेरिकी रक्षा नीति दल भारत का दौरा करने वाला है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी, जो मूलभूत रक्षा समझौतों पर आधारित है, द्विपक्षीय साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।"
उन्होंने कहा, "यह मज़बूत सहयोग सभी क्षेत्रों में मज़बूत हुआ है। हमें उम्मीद है कि अगस्त के मध्य में एक अमेरिकी रक्षा नीति टीम दिल्ली आएगी।"
व्यापार समझौते पर पहुँचने में विफलता के बाद से, हाल के महीनों में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध बिगड़ गए हैं।
नई दिल्ली ने इस दावे का खंडन किया है कि भारत ने वाशिंगटन की रक्षा खरीद को स्थगित कर दिया है, लेकिन अमेरिकी टीम का यह दौरा इन्हीं रिपोर्टों के बीच हुआ है।
इसके बाद, ट्रम्प ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया, और नई दिल्ली पर व्यापार में बाधा डालने और रूसी तेल खरीद से लाभ उठाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली ने टैरिफ को "अनुचित" बताया है।
विश्व व्यापार में वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जायसवाल ने कहा कि डी-डॉलरीकरण भारत के वित्तीय एजेंडे का हिस्सा नहीं है।