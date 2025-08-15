मानवीय कार्यकर्ताओं ने वाशिंगटन द्वारा युद्धकालीन नाकेबंदी और सहायता में कटौती की चेतावनी दी है, जिसके कारण पश्चिमी म्यांमार में भूख के मामलों में वृद्धि हुई है, जहां लोगों को बांस के अंकुरों के लिए भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

रखाइन राज्य, जो बांग्लादेश की सीमा से लगे एक नदी तटीय क्षेत्र है, ने म्यांमार के गृहयुद्ध के दौरान भारी कष्ट झेले हैं, जिसकी शुरुआत 2021 में एक तख्तापलट से हुई थी जिसने लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था।

सेना ने एक जातीय सशस्त्र समूह से लड़ते हुए इस क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है, जिससे अनुमानित 25 लाख लोगों के लिए आपूर्ति बाधित हो रही है।

म्यांमार के रखाइन राज्य के मरौक यू कस्बे में फल विक्रेता क्याव विन शीन ने एएफपी को बताया, "एक और दिन बीत गया है, और मुझे एक और दिन के लिए फिर से संघर्ष करना होगा।"

60 वर्षीय इस व्यक्ति का व्यवसाय बढ़ती कीमतों और घटती आय के कारण लड़खड़ा रहा है - यह एक ऐसी विकट स्थिति है जो दूसरों को जीविका के लिए ग्रामीण इलाकों की ओर रुख करने पर मजबूर कर रही है, और इस तरह, "यह दिन-ब-दिन बदतर होता जा रहा है।"