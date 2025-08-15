दुनिया
म्यांमार का रखाइन युद्ध नाकेबंदी व ट्रम्प द्वारा मानवीय सहायता रोक के कारण भुखमरी का सामना कर रहा है
बांग्लादेश की सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित रखाइन राज्य ने म्यांमार के गृहयुद्ध में तीव्र पीड़ा देखी है, जो 2021 में लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने वाले तख्तापलट के बाद शुरू हुई थी।
म्यांमार में विश्व खाद्य कार्यक्रम का एक सदस्य शरणार्थियों को अंतिम सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते हुए देख रहा है। / AFP
15 अगस्त 2025

मानवीय कार्यकर्ताओं ने वाशिंगटन द्वारा युद्धकालीन नाकेबंदी और सहायता में कटौती की चेतावनी दी है, जिसके कारण पश्चिमी म्यांमार में भूख के मामलों में वृद्धि हुई है, जहां लोगों को बांस के अंकुरों के लिए भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

रखाइन राज्य, जो बांग्लादेश की सीमा से लगे एक नदी तटीय क्षेत्र है, ने म्यांमार के गृहयुद्ध के दौरान भारी कष्ट झेले हैं, जिसकी शुरुआत 2021 में एक तख्तापलट से हुई थी जिसने लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था।

सेना ने एक जातीय सशस्त्र समूह से लड़ते हुए इस क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है, जिससे अनुमानित 25 लाख लोगों के लिए आपूर्ति बाधित हो रही है।

म्यांमार के रखाइन राज्य के मरौक यू कस्बे में फल विक्रेता क्याव विन शीन ने एएफपी को बताया, "एक और दिन बीत गया है, और मुझे एक और दिन के लिए फिर से संघर्ष करना होगा।"

60 वर्षीय इस व्यक्ति का व्यवसाय बढ़ती कीमतों और घटती आय के कारण लड़खड़ा रहा है - यह एक ऐसी विकट स्थिति है जो दूसरों को जीविका के लिए ग्रामीण इलाकों की ओर रुख करने पर मजबूर कर रही है, और इस तरह, "यह दिन-ब-दिन बदतर होता जा रहा है।"

सूचित

यह गरीब राज्य लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों का ध्यान केंद्रित करता रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा "अमेरिका फर्स्ट" के तहत मानवीय सहायता निधि पर रोक लगाने के कारण दुनिया भर में हुई कटौती ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) – जिसे 2024 के लिए लगभग आधा दान संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला था – ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि मध्य रखाइन में 57 प्रतिशत परिवार अब बुनियादी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

डब्ल्यूएफपी ने कहा, "संघर्ष, नाकेबंदी और वित्त पोषण में कटौती का घातक संयोजन भूख और कुपोषण में नाटकीय वृद्धि का कारण बन रहा है।"

डब्ल्यूएफपी ने चेतावनी दी है कि मरौक यू जैसे उत्तरी रखाइन क्षेत्रों में स्थिति "बहुत बदतर" है, जहाँ संघर्ष के कारण डेटा संग्रह मुश्किल हो गया है।

निवासियों ने एएफपी को बताया कि उर्वरक की कमी है, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है और उत्पादन महंगा हो जाता है, जिससे लोग गरीबी के बढ़ते चक्र में हताशा भरे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं।

स्रोत:AFP
