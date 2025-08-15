दुनिया
इजरायल द्वारा इस इलाके में किए जा रहे लगातार हमलों के कारण टेल अवीव द्वारा लगाई गई भूख की नीति के कारण हजारों लोग मारे गए, विस्थापित हुए और भूख से मर गए।
ग़ज़ा में मानवीय सहायता अभियान के लिए टीआरटी दल का हवाई मार्ग से सामान गिराना। / TRT World
15 अगस्त 2025

टीआरटी ने गाजा में हो रहे विनाश के पैमाने को दिखाने वाली विशेष हवाई तस्वीरें कैद की हैं। यह विनाश अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली सैन्य हमले के दौरान हुआ है।

रिपोर्टर मुजाहिद आयदेमिर और कैमरामैन उस्मान एकेन ने जॉर्डन द्वारा सहायता सामग्री गिराने के दौरान इन दृश्यों को दस्तावेज किया। इन तस्वीरों में गाजा को पूरी तरह से तबाह होते हुए दिखाया गया है। इजरायली हवाई, भूमि और समुद्री हमलों ने हजारों लोगों की जान ले ली है और पूरे मोहल्लों को मलबे में बदल दिया है।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 61,776 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 154,906 अन्य घायल हुए हैं। हजारों लोग अब भी गिरी हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है।

मानवीय संकट को महीनों से जारी नाकाबंदी ने और भी गंभीर बना दिया है, जिससे भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भारी प्रतिबंध है।

सहायता एजेंसियों ने अकाल जैसी स्थिति की चेतावनी दी है। अब तक भूख से कम से कम 239 मौतें हुई हैं, जिनमें 106 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में ही भूख से पांच और लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार बच्चे थे।

संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों के अनुसार, गाजा के 88 प्रतिशत बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है।

क्षेत्र के 2.3 मिलियन निवासियों में से अधिकांश — लगभग 2 मिलियन लोग — विस्थापित हो गए हैं। इनमें से कई बार-बार अपने घरों से बेघर हुए हैं।

विस्थापित परिवार भीड़भाड़ वाले स्कूलों या अस्थायी तंबुओं में शरण ले रहे हैं, जहां स्वच्छता की स्थिति खराब है, साफ पानी की भारी कमी है और बीमारियां तेजी से फैल रही हैं।

इजरायली बलों पर सहायता वितरण केंद्रों और अस्थायी आश्रयों को निशाना बनाने का भी आरोप है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, मई के अंत से इन स्थानों पर हुए हमलों में कम से कम 1,881 लोग मारे गए हैं और लगभग 13,900 अन्य घायल हुए हैं।

मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बार-बार कहा है कि युद्ध के हथियार के रूप में भूख और वंचना का उपयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है।

वे चेतावनी देते हैं कि गाजा की स्थिति अब एक पूर्ण मानवीय आपदा बन चुकी है।

स्रोत:TRT World
