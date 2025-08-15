टीआरटी ने गाजा में हो रहे विनाश के पैमाने को दिखाने वाली विशेष हवाई तस्वीरें कैद की हैं। यह विनाश अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली सैन्य हमले के दौरान हुआ है।

रिपोर्टर मुजाहिद आयदेमिर और कैमरामैन उस्मान एकेन ने जॉर्डन द्वारा सहायता सामग्री गिराने के दौरान इन दृश्यों को दस्तावेज किया। इन तस्वीरों में गाजा को पूरी तरह से तबाह होते हुए दिखाया गया है। इजरायली हवाई, भूमि और समुद्री हमलों ने हजारों लोगों की जान ले ली है और पूरे मोहल्लों को मलबे में बदल दिया है।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 61,776 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 154,906 अन्य घायल हुए हैं। हजारों लोग अब भी गिरी हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है।

मानवीय संकट को महीनों से जारी नाकाबंदी ने और भी गंभीर बना दिया है, जिससे भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भारी प्रतिबंध है।

सहायता एजेंसियों ने अकाल जैसी स्थिति की चेतावनी दी है। अब तक भूख से कम से कम 239 मौतें हुई हैं, जिनमें 106 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में ही भूख से पांच और लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार बच्चे थे।

संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों के अनुसार, गाजा के 88 प्रतिशत बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है।