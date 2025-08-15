महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मांस पर प्रतिबंध के ऐसे ही एक आदेश पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आपत्ति जताई है। पवार ने कहा, "ऐसा प्रतिबंध लगाना ग़लत है। बड़े शहरों में अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अगर यह भावनात्मक मुद्दा है, तो लोग इसे (प्रतिबंध को) एक दिन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऐसे आदेश लगाते हैं, तो यह मुश्किल है।"

मुंबई के पास ठाणे स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम ने भी ऐसा ही निर्देश जारी किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि नगर आयुक्त को निलंबित कर देना चाहिए और यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन क्या खाएगा।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना-राकांपा सरकार ने मांस पर प्रतिबंध को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा, "विपक्ष राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।"

सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए तर्क दिया कि 1988 के राज्य सरकार के आदेश द्वारा उन्हें विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के जश्न के अवसरों पर ऐसा करने का अधिकार दिया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, भारत के कई उत्तरी राज्यों में हिंदू त्योहारों के दौरान मांस पर प्रतिबंध लगाना एक आम बात हो गई है। हालाँकि, अब तक, ये विवादास्पद प्रतिबंध ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों तक ही सीमित रहे हैं।