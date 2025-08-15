दुनिया
भारत में कई नगरपालिका अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया
कई प्रमुख विपक्षी सांसदों ने नागरिकों के आहार विकल्पों में राज्यों के अनुचित हस्तक्षेप पर सवाल उठाया
नई दिल्ली, भारत में एक कसाई अपनी दुकान के बाहर खड़ा है (एपी फोटो/मनीष स्वरूप) / TRT Global
15 अगस्त 2025

स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कई भारतीय स्थानीय अधिकारियों के फैसले से राजनीतिक दलों और आम जनता दोनों में गुस्सा फैल गया।

हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा 15 और 16 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस और हिंदू पवित्र दिन जन्माष्टमी - को बूचड़खाने और मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश की आलोचना की है।

“ऐसा लगता है कि भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। दुर्भाग्य से, हैदराबाद नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। यह कठोर और असंवैधानिक है।”

ओवैसी ने कहा, "मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। मांस पर ये प्रतिबंध लोगों के स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।"

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मांस पर प्रतिबंध के ऐसे ही एक आदेश पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आपत्ति जताई है। पवार ने कहा, "ऐसा प्रतिबंध लगाना ग़लत है। बड़े शहरों में अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अगर यह भावनात्मक मुद्दा है, तो लोग इसे (प्रतिबंध को) एक दिन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऐसे आदेश लगाते हैं, तो यह मुश्किल है।"

मुंबई के पास ठाणे स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम ने भी ऐसा ही निर्देश जारी किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि नगर आयुक्त को निलंबित कर देना चाहिए और यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन क्या खाएगा।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना-राकांपा सरकार ने मांस पर प्रतिबंध को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा, "विपक्ष राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।"

सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए तर्क दिया कि 1988 के राज्य सरकार के आदेश द्वारा उन्हें विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के जश्न के अवसरों पर ऐसा करने का अधिकार दिया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, भारत के कई उत्तरी राज्यों में हिंदू त्योहारों के दौरान मांस पर प्रतिबंध लगाना एक आम बात हो गई है। हालाँकि, अब तक, ये विवादास्पद प्रतिबंध ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों तक ही सीमित रहे हैं।

स्रोत:TRT World and Agencies
