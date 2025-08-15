शुक्रवार को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को और अधिक आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया, उर्वरकों से लेकर जेट इंजन और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी तक सब कुछ का उत्पादन करने का आह्वान किया, और वाशिंगटन के साथ व्यापार युद्ध की स्थिति में किसानों की रक्षा करने का वादा किया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि मई में पाकिस्तान के साथ चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के बाद भारत 'सुदर्शन चक्र' नामक एक नई रक्षा प्रणाली स्थापित करेगा।

मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को ऐसे समय में संबोधित कर रहे थे जब नई दिल्ली ट्रम्प के टैरिफ और व्यापार वार्ता के विफल होने से जूझ रही है।

मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से अपने पारंपरिक वार्षिक संबोधन में कहा, "किसान, मछुआरे और पशुपालक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।"

उन्होंने कहा, "मोदी उनके हितों के लिए खतरा बनने वाली किसी भी नीति के खिलाफ दीवार की तरह खड़े रहेंगे। जब बात हमारे किसानों के हितों की रक्षा की आती है, तो भारत कभी समझौता नहीं करेगा।"

मोदी ने भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, "समय की मांग है कि एक मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प लिया जाए... मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी और दुकानदार 'स्वदेशी' उत्पादों के बोर्ड लगाएँ।"

उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स इस साल के अंत तक बाज़ार में आ जाएँगे और भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए 1,200 से ज़्यादा स्थानों पर अन्वेषण कार्य चल रहा है।