भारत एक राजनयिक उलझन में फंस सकता है, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें नई दिल्ली को पाकिस्तान के लिए पश्चिमी नदियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देने का आदेश दिया गया था।
पिछले सप्ताह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) द्वारा जारी यह बाध्यकारी निर्णय इस्लामाबाद द्वारा हेग स्थित मंच से संपर्क करने के बाद आया। पाकिस्तान ने यह स्पष्टता मांगी थी कि भारत द्वारा बनाए जा रहे दो जलविद्युत परियोजनाओं से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हालांकि, भारत ने इन जलविद्युत परियोजनाओं पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया और दशकों पुराने सिंधु जल संधि (IWT) की स्थिरता खतरे में पड़ गई।
नई दिल्ली ने अप्रैल में 1960 की IWT को एकतरफा निलंबित कर जल विवाद को और बढ़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसमें भारत-प्रशासित कश्मीर में 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है।
मई में, चार दिनों के तीव्र सैन्य गतिरोध के बाद, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी हवाई लड़ाई शामिल थी, इस्लामाबाद और नई दिल्ली परमाणु संकट के कगार से पीछे हट गए।
पिछले सप्ताह न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले ने स्पष्ट किया कि यह संधि उन जलविद्युत परियोजनाओं पर लागू होती है जो भारत पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब – पर बना रहा है।
पाकिस्तान ने इस फैसले को अपनी स्थिति की “पुष्टि” के रूप में सराहा है।
“यह निर्णय बताता है कि मध्यस्थता न्यायालय और तटस्थ विशेषज्ञों के फैसले दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी हैं,” इस्लामाबाद स्थित सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक अबिद सुलैरी ने TRT वर्ल्ड को बताया।
“भारत का इनकार इस फैसले को अमान्य नहीं करता। यह केवल भारत को उसकी संधि दायित्वों के उल्लंघन में डालता है यदि वह असंगत रूप से कार्य करता है,” उन्होंने जोड़ा।
टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के वाटर डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक शफीकुल इस्लाम ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का इनकार देश के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करेगा।
“भारत को एक संधि उल्लंघनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठा हानि का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब वह सक्रिय रूप से वैश्विक नेतृत्व की भूमिकाओं की तलाश कर रहा है,” इस्लाम ने TRT वर्ल्ड को बताया।
1960 में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई IWT सिंधु नदी प्रणाली के उपयोग को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है। यह भारत को पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए सीमित अधिकार देता है, जबकि पाकिस्तान को उनके जल तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है।
भारत-प्रशासित कश्मीर में निर्माणाधीन किशनगंगा और राटले जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद ने पाकिस्तान को 2016 में मध्यस्थता शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
लेकिन भारत ने अदालत की क्षमता पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया।
नई दिल्ली की अनुपस्थिति के बावजूद, अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र को बनाए रखा, भारत के पिछले पत्राचार और सार्वजनिक रिकॉर्ड से विचारों को शामिल करके प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित की।
अदालत ने कहा है कि मध्यस्थता पुरस्कार दोनों देशों पर बाध्यकारी हैं और भविष्य के विवाद समाधान पर “नियंत्रण प्रभाव” रखते हैं।
अदालत ने संधि के उद्देश्य को रेखांकित किया, जो भारत की जलविद्युत महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान के डाउनस्ट्रीम जल अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए है, डिजाइन विनिर्देशों के साथ सख्त अनुपालन और अधिसूचना और सूचना-साझाकरण के माध्यम से मजबूत सहयोग को अनिवार्य करता है।
तनाव में संधि
सिंधु जल संधि (IWT) लंबे समय से भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक दुर्लभ सफलता की कहानी रही है, जिसने कई युद्धों और कूटनीतिक गतिरोधों को झेला है। यह संधि पूर्वी नदियों - सतलुज, व्यास और रावी - को भारत को और पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को सौंपती है, भारत के सीमित जलविद्युत विकास को छोड़कर।
इस संधि के विवाद समाधान तंत्र ने ऐतिहासिक रूप से तनावों का समाधान किया है। लेकिन भारत द्वारा PCA में शामिल होने से इनकार और संधि को एकतरफा निलंबित करने से चिंताएँ बढ़ गई हैं।
सुलेरी इस पंचाट के कानूनी महत्व पर ज़ोर देते हुए कहते हैं कि इसका पालन न करने पर "राजनीतिक, कूटनीतिक और वित्तीय" परिणाम हो सकते हैं, जिसमें प्रतिष्ठा को नुकसान और भारत की जलविद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषकों की जाँच शामिल है।
उन्होंने इस्लामाबाद से संधि की अधिसूचना और आपत्ति प्रक्रियाओं का लाभ उठाने और विशिष्ट परियोजनाओं पर भारत द्वारा अनुपालन न करने का एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाने का आग्रह किया। उन्होंने संधि के सूत्रधार, विश्व बैंक पर जलविद्युत वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए भारत पर कड़ी शर्तें लगाने का दबाव डालने का भी सुझाव दिया।
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को अनुपालन न करने की प्रतिष्ठा और वित्तपोषण लागत का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, साथ ही ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिनसे संधि से पारस्परिक रूप से छूट मिल सकती है।"
भारत का सोचा-समझा जोखिम
पीसीए के अधिकार क्षेत्र को भारत द्वारा अस्वीकार करना, पाकिस्तान द्वारा प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को रोकने के लिए संधि के "राजनीतिकरण" को लेकर उसकी हताशा को दर्शाता है।
नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के वरिष्ठ फेलो उत्तम कुमार सिन्हा ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि भारत का रुख कोई कानूनी चूक नहीं बल्कि एक "सोचा-समझा राजनीतिक कदम" है।
वे कहते हैं, "यह कदम इस विश्वास पर आधारित है कि पाकिस्तान ने भारतीय परियोजनाओं को रोकने के लिए विवाद तंत्र का राजनीतिकरण किया है।"
उनका अनुमान है कि भारत पश्चिमी नदियों पर निर्माण कार्य में तेज़ी लाएगा, संधि की अपनी व्याख्याओं के अनुरूप डिज़ाइन तैयार करेगा और मामले-दर-मामला आधार पर पाकिस्तान के साथ चुनिंदा बातचीत करेगा।
वे आगे कहते हैं, "नई दिल्ली समकालीन वास्तविकताओं - जलवायु परिवर्तनशीलता, ऊर्जा ज़रूरतों और सुरक्षा चिंताओं - के अनुरूप संधि की शर्तों पर फिर से बातचीत या पुनर्व्याख्या करने पर भी ज़ोर दे सकती है।"
सिन्हा कूटनीतिक जोखिमों को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, "भारत संधि-भंग करने वाले के रूप में चित्रित किए जाने का जोखिम उठाने को तैयार है और उसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत का एक बना-बनाया मुद्दा दे दिया है।"
इससे अन्य साझा नदियों में सहकारी जल प्रबंधन पर दबाव पड़ सकता है और अमेरिका या चीन जैसे कारकों द्वारा मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका भारत ने ऐतिहासिक रूप से विरोध किया है।
फिर भी, सिन्हा का तर्क है कि भारत का दृढ़ निश्चय इस बात का संकेत देता है कि "संधि सद्भावना सीमित है", खासकर कश्मीर में सुरक्षा चिंताओं के बीच, जो उस व्यापक हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों पूर्ण रूप से दावा करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से प्रशासन करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि निर्माण में किसी भी तरह की देरी कानूनी फैसलों की तुलना में इंजीनियरिंग या वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों के कारण अधिक होगी।
इस विवाद का प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों से कहीं आगे तक फैला है।
इस्लाम ने कहा कि एकतरफ़ा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पाकिस्तान की स्थिति मज़बूत कर सकती है और ऐसे उदाहरण स्थापित कर सकती है जो भारत के अन्य जल-बंटवारे समझौतों, जैसे बांग्लादेश के साथ गंगा संधि या तीस्ता विवाद, को जटिल बना सकते हैं।
भू-राजनीतिक रूप से, यह विवाद तनाव बढ़ा सकता है, खासकर अगर पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाता है या किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की मांग करता है।
इस्लाम कहते हैं, "इससे ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र के रूप में चीन की भागीदारी बढ़ सकती है, जिसका भारत पारंपरिक रूप से विरोध करता रहा है।"
पीसीए के फैसले में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के विशिष्ट अनुपालन का मामला मध्यस्थता प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए छोड़ दिया गया है।
सुलेरी कहते हैं, "पाकिस्तान के लिए सबसे मज़बूत रास्ता क़ानून और राजनीति है।" वे ऐसी रणनीति की वकालत करते हैं जो फैसले की व्याख्याओं को सुनिश्चित करे और साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी संपर्क करे।