भारत एक राजनयिक उलझन में फंस सकता है, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें नई दिल्ली को पाकिस्तान के लिए पश्चिमी नदियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देने का आदेश दिया गया था।

पिछले सप्ताह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) द्वारा जारी यह बाध्यकारी निर्णय इस्लामाबाद द्वारा हेग स्थित मंच से संपर्क करने के बाद आया। पाकिस्तान ने यह स्पष्टता मांगी थी कि भारत द्वारा बनाए जा रहे दो जलविद्युत परियोजनाओं से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी के प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि, भारत ने इन जलविद्युत परियोजनाओं पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया और दशकों पुराने सिंधु जल संधि (IWT) की स्थिरता खतरे में पड़ गई।

नई दिल्ली ने अप्रैल में 1960 की IWT को एकतरफा निलंबित कर जल विवाद को और बढ़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसमें भारत-प्रशासित कश्मीर में 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है।

मई में, चार दिनों के तीव्र सैन्य गतिरोध के बाद, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी हवाई लड़ाई शामिल थी, इस्लामाबाद और नई दिल्ली परमाणु संकट के कगार से पीछे हट गए।

पिछले सप्ताह न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले ने स्पष्ट किया कि यह संधि उन जलविद्युत परियोजनाओं पर लागू होती है जो भारत पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब – पर बना रहा है।

पाकिस्तान ने इस फैसले को अपनी स्थिति की “पुष्टि” के रूप में सराहा है।

“यह निर्णय बताता है कि मध्यस्थता न्यायालय और तटस्थ विशेषज्ञों के फैसले दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी हैं,” इस्लामाबाद स्थित सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक अबिद सुलैरी ने TRT वर्ल्ड को बताया।

“भारत का इनकार इस फैसले को अमान्य नहीं करता। यह केवल भारत को उसकी संधि दायित्वों के उल्लंघन में डालता है यदि वह असंगत रूप से कार्य करता है,” उन्होंने जोड़ा।

टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के वाटर डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक शफीकुल इस्लाम ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का इनकार देश के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करेगा।

“भारत को एक संधि उल्लंघनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठा हानि का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब वह सक्रिय रूप से वैश्विक नेतृत्व की भूमिकाओं की तलाश कर रहा है,” इस्लाम ने TRT वर्ल्ड को बताया।

1960 में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई IWT सिंधु नदी प्रणाली के उपयोग को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है। यह भारत को पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए सीमित अधिकार देता है, जबकि पाकिस्तान को उनके जल तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है।

भारत-प्रशासित कश्मीर में निर्माणाधीन किशनगंगा और राटले जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद ने पाकिस्तान को 2016 में मध्यस्थता शुरू करने के लिए प्रेरित किया।

लेकिन भारत ने अदालत की क्षमता पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया।

नई दिल्ली की अनुपस्थिति के बावजूद, अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र को बनाए रखा, भारत के पिछले पत्राचार और सार्वजनिक रिकॉर्ड से विचारों को शामिल करके प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित की।

अदालत ने कहा है कि मध्यस्थता पुरस्कार दोनों देशों पर बाध्यकारी हैं और भविष्य के विवाद समाधान पर “नियंत्रण प्रभाव” रखते हैं।

अदालत ने संधि के उद्देश्य को रेखांकित किया, जो भारत की जलविद्युत महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान के डाउनस्ट्रीम जल अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए है, डिजाइन विनिर्देशों के साथ सख्त अनुपालन और अधिसूचना और सूचना-साझाकरण के माध्यम से मजबूत सहयोग को अनिवार्य करता है।

तनाव में संधि

सिंधु जल संधि (IWT) लंबे समय से भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक दुर्लभ सफलता की कहानी रही है, जिसने कई युद्धों और कूटनीतिक गतिरोधों को झेला है। यह संधि पूर्वी नदियों - सतलुज, व्यास और रावी - को भारत को और पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को सौंपती है, भारत के सीमित जलविद्युत विकास को छोड़कर।

इस संधि के विवाद समाधान तंत्र ने ऐतिहासिक रूप से तनावों का समाधान किया है। लेकिन भारत द्वारा PCA में शामिल होने से इनकार और संधि को एकतरफा निलंबित करने से चिंताएँ बढ़ गई हैं।