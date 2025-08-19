विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को कहा कि नेपाल में रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

“नेपाल की सफलता इसके नेतृत्व की अटूट प्रतिबद्धता, स्वास्थ्यकर्मियों और स्वयंसेवकों के सतत प्रयासों, और जागरूक व संलग्न समुदायों के समर्थन को दर्शाती है, जो बच्चों को स्वस्थ शुरुआत और रूबेला रोग से मुक्त भविष्य प्रदान करने के लिए समर्पित हैं,” WHO दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रभारी अधिकारी कैथरीना बोहेमे ने कहा।

WHO का दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते को शामिल करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के भौगोलिक वर्गीकरण से भिन्न है।

नेपाल में WHO के प्रतिनिधि डॉ. राजेश संभाजीराव पांडव ने कहा, “यह उपलब्धि सरकार, समर्पित स्वास्थ्यकर्मियों, साझेदारों और समुदायों के बीच करीबी सहयोग का परिणाम है।”

हिमालयी देश नेपाल ने 2012 में एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों के लिए रूबेला वैक्सीन शामिल थी।

2012, 2016, 2020 और 2024 में चार राष्ट्रीय अभियान चलाए गए, और 2024 तक, नेपाल ने रूबेला वैक्सीन की कम से कम एक खुराक के लिए 95 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल कर लिया, जो सामूहिक प्रतिरक्षा (हर्ड इम्युनिटी) बनाने के लिए पर्याप्त है।