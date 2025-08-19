भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चीन के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात करेंगे, जो एशियाई शक्तियों के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव के बाद संबंधों में सुधार का संकेत है।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जो सोमवार को भारत पहुंचे, हिमालयी पर्वतों में विवादित सीमा पर चर्चा के लिए मोदी और अन्य नेताओं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं, से बातचीत करेंगे।
सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या कम करना और वहां व्यापार को फिर से शुरू करना एजेंडे में शामिल होने की संभावना है।
चीन के शीर्ष राजनयिक ने भारत के साथ संबंधों में 'सकारात्मक प्रवृत्ति' की सराहना की।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष से कहा कि चीन और भारत के बीच संबंध सहयोग की दिशा में 'सकारात्मक प्रवृत्ति' पर हैं। यह जानकारी उनकी बैठक के विवरण में मंगलवार को प्रकाशित हुई।
दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश दक्षिण एशिया में प्रभाव के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और 2020 में एक घातक सीमा संघर्ष में उलझे थे।
भारत क्वाड सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, जिसे चीन के खिलाफ एक संतुलन के रूप में देखा जाता है।
हालांकि, वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, दोनों देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए हैं।
सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान वांग ने कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे को साझेदार और अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि प्रतिद्वंद्वी या खतरे के रूप में।
उन्होंने 'सभी स्तरों पर संवाद की पुनः शुरुआत' और 'सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने' को द्विपक्षीय संबंधों में 'सहयोग के मुख्य मार्ग पर लौटने की सकारात्मक प्रवृत्ति' के रूप में इंगित किया।
वांग अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं।
‘उच्चतम राजनीतिक स्तर पर समझौता’
भारत और चीन के दशकों पुराने सीमा विवाद ने 2020 में लद्दाख क्षेत्र में उनकी सेनाओं के बीच घातक संघर्ष के बाद और गंभीर रूप ले लिया।
इस तनाव ने व्यापार, कूटनीति और हवाई यात्रा को प्रभावित किया, क्योंकि दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में हजारों सुरक्षा बल तैनात किए।
तब से कुछ प्रगति हुई है। पिछले साल, भारत और चीन ने सीमा गश्त पर एक समझौता किया और कुछ सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों को हटा लिया।
हाल के महीनों में, दोनों देशों ने आधिकारिक दौरों को बढ़ाया है और व्यापार प्रतिबंधों को कम करने, नागरिकों की आवाजाही और व्यापारियों के लिए वीजा पर चर्चा की है। जून में, बीजिंग ने भारत से तीर्थयात्रियों को तिब्बत के पवित्र स्थलों पर जाने की अनुमति दी।
दोनों पक्ष सीधी उड़ानों को बहाल करने पर काम कर रहे हैं।
पिछले सप्ताह, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने कहा कि भारत और चीन अपनी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर तीन बिंदुओं के माध्यम से व्यापार को फिर से शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं।
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो मनोज जोशी ने कहा कि संबंध अभी भी सामान्यीकरण के एक असहज स्तर पर हैं।
“दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम राजनीतिक स्तर पर समझौता आवश्यक है,” जोशी ने कहा, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सीमा विवाद और उससे जुड़े मुद्दों पर दोनों देश अभी भी एक-दूसरे को समझाने में असफल हो रहे हैं।
सोमवार को, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बीजिंग वांग की भारत यात्रा को एक अवसर के रूप में लेने के लिए तैयार है ताकि मतभेदों को सही तरीके से संभाला जा सके और चीन-भारत संबंधों के सतत, स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
माओ ने कहा कि वांग की मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक 'सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए गहन संवाद जारी रखेगी।'
मोदी जल्द ही चीन की यात्रा करेंगे।
बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सुधार पिछले अक्टूबर में शुरू हुआ, जब मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन में मुलाकात की।
यह पहली बार था जब नेताओं ने 2019 के बाद व्यक्तिगत रूप से बात की।
मोदी इस महीने के अंत में चीन की यात्रा करेंगे — सात वर्षों में उनकी पहली यात्रा — शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जो चीन, रूस और अन्य द्वारा एशिया में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय समूह है।
इस साल की शुरुआत में, शी ने भारत और चीन के संबंधों को 'ड्रैगन-हाथी नृत्य' का रूप लेने का आह्वान किया — देशों के प्रतीकात्मक जानवरों के बीच एक नृत्य।
पिछले महीने, भारत के विदेश मंत्री ने 2020 के बाद पहली बार चीन का दौरा किया।
अमेरिका और पाकिस्तान इस तनाव को कम करने में भूमिका निभा रहे हैं
यह नया सहयोग ऐसे समय में हो रहा है जब नई दिल्ली और ट्रंप के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं।
वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत का जुर्माना भी शामिल है।
ये टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होंगे।
भारत ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है, बल्कि आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए रूस के साथ और समझौते किए हैं।
भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ ट्रंप के नए सहयोग ने भी नई दिल्ली के चीन के प्रति संबंधों को बढ़ावा दिया है, ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा, जिन्होंने 2014 से 2016 तक भारतीय सेना की उत्तरी कमान का नेतृत्व किया था।
जून में, ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के लिए व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन की मेज़बानी की और बाद में इस्लामाबाद के साथ देश के तेल भंडारों के संयुक्त विकास हेतु एक ऊर्जा समझौते की घोषणा की।
दोनों ही समझौते मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य हमलों के बाद ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के दावों के बाद हुए थे।
उस झड़प में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन निर्मित सैन्य जेट और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था।
हुड्डा ने कहा, "चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और व्यावहारिक रूप से, आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि बीजिंग इस्लामाबाद को समर्थन देना बंद कर देगा।"
"लेकिन आप अपनी सीमाओं पर दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों को रखकर एक साथ उनसे निपट नहीं सकते।"