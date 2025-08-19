दुनिया
गाजा के लिए अनशन कर रहे 77 वर्षीय प्रोफेसर को भारत में पुलिस ने परेशान किया
प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी ने दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने पर्चे वितरित किए।
आईआईटी दिल्ली के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर को राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस द्वारा उस समय परेशान किया गया जब वह गाजा में चल रहे नरसंहार के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे।

प्रोफेसर वीके त्रिपाठी 35 वर्षों से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर पर्चे बांट रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं

अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट में, उनकी बेटी ने कहा कि उनका दिल टूट गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि "मेरे पिता, प्रोफ़ेसर वीके त्रिपाठी ने गाजा के लिए राजघाट पर पूरे दिन उपवास रखा और पर्चे बाँटे। शाम 6 बजे के आसपास कई पुलिसवाले आए और नफरत से चिल्लाते और बातें करते हुए, मानो हम वहाँ कोई उपद्रव करने आए हों।”

“मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारी पुलिस है। इतनी नफ़रत से भरी हुई" उन्होंने जोड़ा।

मकतूब के साथ एक साक्षात्कार में सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर ने कहा, "मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने ज़िंदगी बदल दी। पहला पल जिसने मुझे इस सब की ओर प्रेरित किया, वह तब था जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था और इज़राइल ने लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 30,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए थे, और दुनिया ने इज़राइल का समर्थन किया था," उन्होंने बताया।

प्रोफेसर ने आगे कहा, "भारत इजरायल का समर्थन कर रहा है, जो उनकी नीति में दिखाई देता है, जहां वे फिलिस्तीन के लिए सभी प्रकार के विरोध के खिलाफ हैं, लेकिन जब लोग इजरायल के लिए विरोध कर रहे हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है।"

गाजा पर इज़राइल के चल रहे युद्ध के दौरान, भारत सरकार युद्धविराम का समर्थन करने में धीमी रही।

इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या नई दिल्ली ने फ़िलिस्तीन के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन को त्यागकर ज़ायोनी राज्य की ओर रुख कर लिया है।

