“मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारी पुलिस है। इतनी नफ़रत से भरी हुई" उन्होंने जोड़ा।

मकतूब के साथ एक साक्षात्कार में सेवानिवृत्त प्रोफ़ेसर ने कहा, "मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने ज़िंदगी बदल दी। पहला पल जिसने मुझे इस सब की ओर प्रेरित किया, वह तब था जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था और इज़राइल ने लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 30,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए थे, और दुनिया ने इज़राइल का समर्थन किया था," उन्होंने बताया।

प्रोफेसर ने आगे कहा, "भारत इजरायल का समर्थन कर रहा है, जो उनकी नीति में दिखाई देता है, जहां वे फिलिस्तीन के लिए सभी प्रकार के विरोध के खिलाफ हैं, लेकिन जब लोग इजरायल के लिए विरोध कर रहे हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है।"

गाजा पर इज़राइल के चल रहे युद्ध के दौरान, भारत सरकार युद्धविराम का समर्थन करने में धीमी रही।

इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या नई दिल्ली ने फ़िलिस्तीन के प्रति अपने दीर्घकालिक समर्थन को त्यागकर ज़ायोनी राज्य की ओर रुख कर लिया है।