भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और गहरा करने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को तेज करने के लिए जर्मनी के समर्थन पर भरोसा कर रही है।
जयशंकर ने यह टिप्पणी जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल की मेजबानी करते हुए की, जो भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।
भारत के शीर्ष राजनयिक की यह टिप्पणी तब आई है जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया, जिसमें रूसी तेल खरीदना बंद न करने की सजा के रूप में 25% का जुर्माना भी शामिल है।
बैठक के बाद, जयशंकर ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में वाडेफुल के साथ द्विपक्षीय एजेंडे पर "विस्तृत चर्चा" की।
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में लगभग 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2023-24 में, जर्मनी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा।
जयशंकर ने कहा कि उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व की स्थिति, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर चर्चा की।
जुलाई में, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि ब्लॉक ने "पहली बार... एक ध्वज रजिस्ट्री और भारत में सबसे बड़ी रोजनेफ्ट रिफाइनरी को नामित किया" जो रूसी तेल की खरीद से संबंधित है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने के अंत में भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया, जो आंशिक रूप से रूसी तेल आयात करने की सजा के रूप में था।
ट्रम्प ने पहले नई दिल्ली और वाशिंगटन, डीसी के बीच व्यापार समझौते तक पहुंचने में विफल रहने के बाद भारतीय वस्तुओं पर 25% आधारभूत शुल्क लगाया था।
भारत ने अमेरिकी अधिशुल्क को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक" बताया है।