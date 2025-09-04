अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
अमेरिकी टैरिफ के बीच जयशंकर ने कहा, भारत मजबूत EU संबंधों के लिए जर्मनी पर निर्भर है
भारत के शीर्ष राजनयिक की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर 25% जुर्माना भी शामिल है।
अमेरिकी टैरिफ के बीच जयशंकर ने कहा, भारत मजबूत EU संबंधों के लिए जर्मनी पर निर्भर है
जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बर्लिन में मीडिया से बात की। / Reuters
4 सितम्बर 2025

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और गहरा करने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को तेज करने के लिए जर्मनी के समर्थन पर भरोसा कर रही है।

जयशंकर ने यह टिप्पणी जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल की मेजबानी करते हुए की, जो भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

भारत के शीर्ष राजनयिक की यह टिप्पणी तब आई है जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया, जिसमें रूसी तेल खरीदना बंद न करने की सजा के रूप में 25% का जुर्माना भी शामिल है।

बैठक के बाद, जयशंकर ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में वाडेफुल के साथ द्विपक्षीय एजेंडे पर "विस्तृत चर्चा" की।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में लगभग 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2023-24 में, जर्मनी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा।

सूचित

जयशंकर ने कहा कि उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व की स्थिति, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर चर्चा की।

जुलाई में, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि ब्लॉक ने "पहली बार... एक ध्वज रजिस्ट्री और भारत में सबसे बड़ी रोजनेफ्ट रिफाइनरी को नामित किया" जो रूसी तेल की खरीद से संबंधित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने के अंत में भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया, जो आंशिक रूप से रूसी तेल आयात करने की सजा के रूप में था।

ट्रम्प ने पहले नई दिल्ली और वाशिंगटन, डीसी के बीच व्यापार समझौते तक पहुंचने में विफल रहने के बाद भारतीय वस्तुओं पर 25% आधारभूत शुल्क लगाया था।

भारत ने अमेरिकी अधिशुल्क को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक" बताया है।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us