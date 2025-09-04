भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और गहरा करने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को तेज करने के लिए जर्मनी के समर्थन पर भरोसा कर रही है।

जयशंकर ने यह टिप्पणी जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल की मेजबानी करते हुए की, जो भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

भारत के शीर्ष राजनयिक की यह टिप्पणी तब आई है जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया, जिसमें रूसी तेल खरीदना बंद न करने की सजा के रूप में 25% का जुर्माना भी शामिल है।

बैठक के बाद, जयशंकर ने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में वाडेफुल के साथ द्विपक्षीय एजेंडे पर "विस्तृत चर्चा" की।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में लगभग 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2023-24 में, जर्मनी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा।