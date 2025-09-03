मंगलवार देर शाम TASS समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत एक वरिष्ठ रूसी रक्षा निर्यात अधिकारी के अनुसार, मास्को और नई दिल्ली भारत को रूसी एस-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की विस्तारित बिक्री पर बातचीत कर रहे हैं।

TASS ने रूस की संघीय सैन्य-तकनीकी सहयोग सेवा के प्रमुख दिमित्री शुगायेव के हवाले से कहा, "भारत के पास पहले से ही हमारी S-400 प्रणाली है।"

"इस क्षेत्र में भी हमारे सहयोग का विस्तार करने की संभावना है। इसका मतलब है कि नई आपूर्तियाँ। फ़िलहाल, हम बातचीत के चरण में हैं।"

भारत ने 2018 में रूस के साथ पाँच S-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए 5.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया था। नई दिल्ली का कहना है कि चीन से खतरे का मुकाबला करने के लिए उसे इन प्रणालियों की ज़रूरत है।