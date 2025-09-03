अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
रूस का कहना है कि वह भारत को और अधिक एस-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहा है।
भारत ने 2018 में रूस के साथ पांच एस-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए 5.5 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक परीक्षण सुविधा के उद्घाटन के दौरान एक एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली परीक्षण कैमरे में खड़ी है। / AP
3 सितम्बर 2025

मंगलवार देर शाम TASS समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत एक वरिष्ठ रूसी रक्षा निर्यात अधिकारी के अनुसार, मास्को और नई दिल्ली भारत को रूसी एस-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की विस्तारित बिक्री पर बातचीत कर रहे हैं।

TASS ने रूस की संघीय सैन्य-तकनीकी सहयोग सेवा के प्रमुख दिमित्री शुगायेव के हवाले से कहा, "भारत के पास पहले से ही हमारी S-400 प्रणाली है।"

"इस क्षेत्र में भी हमारे सहयोग का विस्तार करने की संभावना है। इसका मतलब है कि नई आपूर्तियाँ। फ़िलहाल, हम बातचीत के चरण में हैं।"

भारत ने 2018 में रूस के साथ पाँच S-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए 5.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया था। नई दिल्ली का कहना है कि चीन से खतरे का मुकाबला करने के लिए उसे इन प्रणालियों की ज़रूरत है।

सूचित

लेकिन इन प्रणालियों की आपूर्ति में कई बार देरी हुई है। उम्मीद है कि मास्को 2026 और 2027 में भारत को अंतिम दो एस-400 प्रणालियों की आपूर्ति करेगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भारत और रूस मुश्किल समय में भी साथ-साथ खड़े हैं। क्रेमलिन नेता ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर भारतीय प्रधानमंत्री को अपना "प्रिय मित्र" बताया था।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को प्रकाशित अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत रूस से संसाधन खरीदना बंद करने की अमेरिका की माँग के आगे नहीं झुका और मास्को इसकी "सराहना" करता है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2020-2024 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस का हिस्सा 36% था, जबकि फ्रांस 33% और इज़राइल 13% हथियार आयात करता था।

स्रोत:Reuters
