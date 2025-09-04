अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
अमेरिकी टैरिफ के झटके के बाद भारत ने उपभोग कर में कटौती की
भारत की अर्थव्यवस्था / AP
4 सितम्बर 2025

अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ का सामना करने के कुछ दिनों बाद, भारत ने बुधवार को आम उत्पादों पर उपभोग कर में कटौती की। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य माँग बढ़ाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार से सभी क्षेत्रों में करों में आधे से ज़्यादा की कमी आएगी और भारत की जटिल चार-स्तरीय संरचना को दो स्लैब में सुव्यवस्थित किया जाएगा।

कर में कमी से साबुन और मोटरसाइकिल जैसी कई आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने की संभावना है।

यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 50% तक टैरिफ लगाने के बाद आर्थिक मंदी की आशंका के बाद उठाया गया है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में कटौती लंबे समय से नियोजित बदलावों का एक हिस्सा है और इसका "टैरिफ संकट" से कोई लेना-देना नहीं है।

सूचित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों की सराहना की।

उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करना आसान बनाएंगे।"

नई कर व्यवस्था में जीवन और स्वास्थ्य बीमा सहित बीमा प्रीमियम को कर-मुक्त कर दिया गया है, जबकि मोटरबाइक और छोटी कारों पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के एक नोट के अनुसार, दर्जनों जीवन रक्षक दवाओं पर भी कर नहीं लगेगा।

स्रोत:AFP
