अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ का सामना करने के कुछ दिनों बाद, भारत ने बुधवार को आम उत्पादों पर उपभोग कर में कटौती की। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य माँग बढ़ाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार से सभी क्षेत्रों में करों में आधे से ज़्यादा की कमी आएगी और भारत की जटिल चार-स्तरीय संरचना को दो स्लैब में सुव्यवस्थित किया जाएगा।

कर में कमी से साबुन और मोटरसाइकिल जैसी कई आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने की संभावना है।

यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 50% तक टैरिफ लगाने के बाद आर्थिक मंदी की आशंका के बाद उठाया गया है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में कटौती लंबे समय से नियोजित बदलावों का एक हिस्सा है और इसका "टैरिफ संकट" से कोई लेना-देना नहीं है।