चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार सुबह बीजिंग में एक विशाल सैन्य परेड से पहले अमरता पर चर्चा की, जैसा कि राज्य मीडिया के माइक्रोफोन द्वारा पकड़े गए टिप्पणियों से पता चला।
ऐतिहासिक दृश्यों में, शी ने पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन से हाथ मिलाया और उनके साथ बातचीत की, जब वे तियानआनमेन स्क्वायर के पास लाल कालीन पर चल रहे थे। पुतिन शी के दाईं ओर और किम बाईं ओर चल रहे थे।
“आजकल... 70 साल की उम्र,” शी ने मंदारिन में कहा, जब वे पुतिन और किम के साथ चल रहे थे, जैसा कि राज्य प्रसारक सीसीटीवी के फुटेज में दिखाया गया।
इसके बाद एक चीनी अनुवादक ने पुतिन की टिप्पणी शी को अनुवादित करके सुनाई।
“जैव प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लोग जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे युवा हो सकते हैं, और शायद अमर भी हो सकते हैं,” पुतिन ने अनुवादक के अनुसार कहा।
इसके बाद शी ने फिर से बात की, लेकिन कैमरा कट गया: “भविष्यवाणियां हैं कि इस सदी में, यह संभव हो सकता है कि लोग 150 साल तक जीवित रहें।”
पुतिन ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बातचीत की पुष्टि की।
“आह, मुझे लगता है कि यह तब हुआ जब हम परेड की ओर जा रहे थे, तब अध्यक्ष ने इस बारे में बात की,” उन्होंने पत्रकारों से कहा, शी का जिक्र करते हुए।
“आधुनिक साधन — स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा साधन, और फिर अंग प्रतिस्थापन से संबंधित सभी प्रकार की सर्जरी — मानवता को यह आशा करने की अनुमति देते हैं कि सक्रिय जीवन आज की तुलना में अधिक समय तक जारी रहेगा,” पुतिन ने जोड़ा।