कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मानवरहित जहाज़ और रक्षा प्रौद्योगिकी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को अपने सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुरी समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ "व्यापक चर्चा" की।

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, नेताओं ने "व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक दूरदर्शी और ठोस रोडमैप" अपनाने का निर्णय लिया, जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग सहित आठ क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेगा।

उन्होंने डिजिटल परिसंपत्तियों के विकास, हरित नौवहन, विमानन प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और अंतरिक्ष उद्योग के साथ सहयोग से संबंधित पाँच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।