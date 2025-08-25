बांग्लादेश और पाकिस्तान ने रविवार को छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें एक ऐसा समझौता भी शामिल है जो आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीज़ा-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। यह समझौते 13 वर्षों में पहली बार किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान हुए।

ये समझौते ढाका के एक होटल में पाकिस्तानी उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच मंत्रीस्तरीय वार्ता के बाद किए गए। बांग्लादेशी अंतरिम कैबिनेट ने पहले ही वीज़ा छूट के मसौदे को मंजूरी दे दी थी।

अन्य समझौतों में व्यापार, विदेश सेवा अकादमियों, राज्य समाचार एजेंसियों, रणनीतिक अध्ययन संस्थानों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहयोग शामिल है। इसके अलावा, व्यापार पर एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया जाएगा।

समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डार ने कहा कि 1971 के युद्ध को लेकर विवाद, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, पहले ही सुलझा लिया गया है। उन्होंने 1974 में हुई चर्चाओं और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की 2000 के दशक की शुरुआत में हुई यात्रा का हवाला दिया।

डार ने दोनों दक्षिण एशियाई देशों को "परिवार" बताते हुए कहा, "मुसलमानों को अपने दिल साफ रखने के लिए कहा गया है। इसलिए, मैं हमसे आग्रह करता हूं कि हम आगे बढ़ें, अतीत को भूलें और व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।"