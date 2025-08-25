दुनिया
पाकिस्तान, बांग्लादेश ने उपप्रधानमंत्री के दौरे के दौरान 6 दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए
दार, जो शनिवार को दो दिवसीय यात्रा पर आए हैं, से अंतरिम प्रमुख मुहम्मद युनुस और विपक्षी बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष खालेदा जिया से भी मुलाकात करने की उम्मीद है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हाल ही में अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं / AA
25 अगस्त 2025

बांग्लादेश और पाकिस्तान ने रविवार को छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें एक ऐसा समझौता भी शामिल है जो आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीज़ा-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। यह समझौते 13 वर्षों में पहली बार किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान हुए।

ये समझौते ढाका के एक होटल में पाकिस्तानी उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के बीच मंत्रीस्तरीय वार्ता के बाद किए गए। बांग्लादेशी अंतरिम कैबिनेट ने पहले ही वीज़ा छूट के मसौदे को मंजूरी दे दी थी।

अन्य समझौतों में व्यापार, विदेश सेवा अकादमियों, राज्य समाचार एजेंसियों, रणनीतिक अध्ययन संस्थानों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहयोग शामिल है। इसके अलावा, व्यापार पर एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया जाएगा।

समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डार ने कहा कि 1971 के युद्ध को लेकर विवाद, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, पहले ही सुलझा लिया गया है। उन्होंने 1974 में हुई चर्चाओं और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की 2000 के दशक की शुरुआत में हुई यात्रा का हवाला दिया।

डार ने दोनों दक्षिण एशियाई देशों को "परिवार" बताते हुए कहा, "मुसलमानों को अपने दिल साफ रखने के लिए कहा गया है। इसलिए, मैं हमसे आग्रह करता हूं कि हम आगे बढ़ें, अतीत को भूलें और व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।"

हालांकि, हुसैन ने डार की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नरसंहार के लिए खेद व्यक्त करे और माफी मांगे। साथ ही, पाकिस्तान को यहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लेना चाहिए और अविभाजित पाकिस्तान की आपसी संपत्तियों पर बांग्लादेश के दावे का समाधान करना चाहिए।"

सलाहकार ने यह भी कहा कि शेख हसीना प्रशासन के तहत इस्लामाबाद के साथ संबंधों को जानबूझकर रोक दिया गया था, लेकिन वर्तमान अंतरिम सरकार "पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहती है, जैसे कि हम अन्य मित्र देशों के साथ चाहते हैं।"

इस बीच, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान, जो समानांतर चार दिवसीय यात्रा पर थे, ने कहा कि व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें वर्ष के अंत तक फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद से सुधरे हैं, जिसने हसीना सरकार को गिरा दिया था, जिसे व्यापक रूप से भारत समर्थक माना जाता था। बांग्लादेश की यात्रा करने वाले अंतिम पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार थीं, जिन्होंने 2012 में यात्रा की थी।

स्रोत:AA
