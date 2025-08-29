दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
बांग्लादेश भारतीय नागरिकों और रोहिंग्याओं के अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश से चिंतित
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) और बीएसएफ के बीच महानिदेशक स्तर पर चार दिवसीय 56वें ​​सीमा सम्मेलन के दौरान यह चिंता व्यक्त की गई।
BSF का एक जवान, असम के देवानेर अल्गा गांव में बिना बाड़ वाले भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में बांग्लादेश की ओर देखता हुआ (एपी फोटो/अनुपम नाथ) / AP
29 अगस्त 2025

बांग्लादेश सीमा बल द्वारा भारतीय नागरिकों और म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों सहित सीमा बलों द्वारा अवैध घुसपैठ के बारे में चिंता व्यक्त करने के बाद, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने वादा किया कि अवैध आप्रवासियों को "पारस्परिक रूप से सहमत प्रक्रियाओं" का उपयोग करके वापस भेजा जाएगा।

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और बीएसएफ ने महानिदेशक स्तर पर चार दिवसीय 56वां सीमा सम्मेलन आयोजित किया, जो गुरुवार को ढाका स्थित बीजीबी मुख्यालय में समाप्त हुआ। इस दौरान यह मुद्दा उठाया गया।

बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने 11 सदस्यीय भारतीय मिशन का नेतृत्व किया, जबकि बीजीबी महानिदेशक मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने 21 सदस्यीय बांग्लादेशी दल का नेतृत्व किया।

बीजीबी द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, उसने "बीएसएफ द्वारा व्यक्तियों, भारतीय नागरिकों और जबरन विस्थापित म्यांमार नागरिकों (रोहिंग्या) को बांग्लादेश में अवैध रूप से धकेले जाने" पर चिंता व्यक्त की।

बांग्लादेश ने भारत से अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने का भी आग्रह किया।

सूचित

बयान के अनुसार, बीएसएफ प्रमुख ने आश्वासन दिया कि "भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को आपसी सहमति से तय प्रक्रियाओं के अनुसार वापस भेजा जाएगा।"

बीजीबी के एक अधिकारी ने अनादोलु को फ़ोन पर बताया कि बीएसएफ और भारतीय नौसेना ने "इस साल मई से अब तक 173 रोहिंग्या और भारतीय नागरिकों सहित 2,000 से ज़्यादा लोगों को बांग्लादेश में धकेला है।" उन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी।

बयान में कहा गया है कि बांग्लादेशी पक्ष ने "सीमा पर बीएसएफ और भारतीय नागरिकों द्वारा निर्दोष बांग्लादेशी नागरिकों की अंधाधुंध गोलीबारी और हत्याओं" पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

दोनों देश 4,096 किलोमीटर (2,545 मील) लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो विश्व की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है।

स्रोत:AA
