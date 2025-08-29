बांग्लादेश सीमा बल द्वारा भारतीय नागरिकों और म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों सहित सीमा बलों द्वारा अवैध घुसपैठ के बारे में चिंता व्यक्त करने के बाद, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने वादा किया कि अवैध आप्रवासियों को "पारस्परिक रूप से सहमत प्रक्रियाओं" का उपयोग करके वापस भेजा जाएगा।

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और बीएसएफ ने महानिदेशक स्तर पर चार दिवसीय 56वां सीमा सम्मेलन आयोजित किया, जो गुरुवार को ढाका स्थित बीजीबी मुख्यालय में समाप्त हुआ। इस दौरान यह मुद्दा उठाया गया।

बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने 11 सदस्यीय भारतीय मिशन का नेतृत्व किया, जबकि बीजीबी महानिदेशक मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने 21 सदस्यीय बांग्लादेशी दल का नेतृत्व किया।

बीजीबी द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, उसने "बीएसएफ द्वारा व्यक्तियों, भारतीय नागरिकों और जबरन विस्थापित म्यांमार नागरिकों (रोहिंग्या) को बांग्लादेश में अवैध रूप से धकेले जाने" पर चिंता व्यक्त की।

बांग्लादेश ने भारत से अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने का भी आग्रह किया।