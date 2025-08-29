यह अभ्यास पहली बार 1980 में मिस्र और इज़राइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर के बाद शुरू हुआ था और 1981 से यह एक नियमित द्विवार्षिक आयोजन बन गया। 2018 में, नौ देशों ने इसमें भाग लिया और 16 अन्य पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल हुए।

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही मित्र देशों के साथ संयुक्तता, अंतर-संचालन और सहयोग को बढ़ाती है।"

यह सेनी अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब इज़राइल पूरे गाजा पट्टी पर फिर से कब्ज़ा करने की एक व्यापक रणनीति के तहत गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की योजना बना रहा है। गाजा की सीमा उत्तरपूर्वी मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप से लगती है।

इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में कम से कम 63,000 फ़िलिस्तीनियों की हत्या की है। सैन्य अभियान ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जो अकाल की स्थिति से जूझ रहा है।