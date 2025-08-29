मिस्र के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास, "एक्सरसाइज ब्राइट स्टार" में 700 से अधिक भारतीय सैनिक भाग लेंगे। यह इस क्षेत्र में तीनों सेनाओं के सबसे बड़े बहुपक्षीय अभ्यासों में से एक है और 1980 से उत्तरी अफ्रीकी देश और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।
फुटेज के अनुसार, चौदह देश 8,000 से अधिक सैनिकों के साथ इसमें भाग ले रहे हैं, जबकि 30 अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं।
सैन्य बल प्रदान करने वाले देशों में मिस्र, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, भारत, इटली, साइप्रस, इराक, ग्रीस, यमन, ब्रिटेन, जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका और किर्गिस्तान शामिल हैं।
पर्यवेक्षक देशों में युगांडा, हंगरी, ट्यूनीशिया, जापान, पोलैंड, ओमान, बुरुंडी, मलेशिया, अर्जेंटीना, स्पेन, केन्या, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया आदि शामिल हैं।
ब्राइट स्टार दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में से एक है। इसमें नौसेना, थल, वायु और विशेष बलों का प्रशिक्षण शामिल है।
यह अभ्यास पहली बार 1980 में मिस्र और इज़राइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर के बाद शुरू हुआ था और 1981 से यह एक नियमित द्विवार्षिक आयोजन बन गया। 2018 में, नौ देशों ने इसमें भाग लिया और 16 अन्य पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल हुए।
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही मित्र देशों के साथ संयुक्तता, अंतर-संचालन और सहयोग को बढ़ाती है।"
यह सेनी अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब इज़राइल पूरे गाजा पट्टी पर फिर से कब्ज़ा करने की एक व्यापक रणनीति के तहत गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की योजना बना रहा है। गाजा की सीमा उत्तरपूर्वी मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप से लगती है।
इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में कम से कम 63,000 फ़िलिस्तीनियों की हत्या की है। सैन्य अभियान ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जो अकाल की स्थिति से जूझ रहा है।