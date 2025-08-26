दुनिया
दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने गोमांस ले जाने के संदेह में ट्रक में तोड़फोड़ की
पुलिस जांच में पता चला कि वाहन में कानूनी तौर पर नीलाम किए गए जानवरों के अवशेष ले जाए जा रहे थे
File Photo/ एक मुस्लिम ड्राइवर 6 जुलाई, 2017 को चंडीगढ़, भारत के पास एक सड़क नाके पर गौरक्षकों को अपने ट्रक का सामान दिखाने की तैयारी कर रहा है। / Reuters
26 अगस्त 2025

दक्षिणपंथी निगरानी समूह के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में राजमार्ग पर एक वाहन में तोड़फोड़ की और ड्राइवर पर हमला किया, यह दावा करते हुए कि ट्रक में मांस भरा हुआ था। यह उन हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने धार्मिक अल्पसंख्यकों में चिंता पैदा कर दी है।

बाद में पुलिस जांच में पता चला कि वाहन में राजस्थान में कानूनी रूप से नीलाम किए गए पशुओं के अवशेष थे।

पुलिस के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि गाय के अवशेषों के बारे में गलत सूचना भ्रामक और झूठी है।

सहायक पुलिस आयुक्त के अनुसार, मौके पर पहुँचकर की गई जांच में पाया गया कि उस वाहन में नगर निगम, भरतपुर द्वारा मृत पशुओं की हड्डियों को नीलामी के पश्चात् वैध कागजात के साथ सहारनपुर ले जाया जा रहा था।

पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

भारत का प्रमुख धर्म हिंदू धर्म गायों को पवित्र मानता है तथा उनकी हत्या करना वर्जित है। कुछ भारतीय राज्यों में हिंदू धर्म में पवित्र पशु गाय का वध प्रतिबंधित है तथा गोमांस का उपभोग प्रतिबंधित है।

हाल के वर्षों में गुस्साई भीड़ ने भारत में कई समूहों के लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों और दलितों को अक्सर गौहत्या के संदेह में मार डाला है।

