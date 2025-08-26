सहायक पुलिस आयुक्त के अनुसार, मौके पर पहुँचकर की गई जांच में पाया गया कि उस वाहन में नगर निगम, भरतपुर द्वारा मृत पशुओं की हड्डियों को नीलामी के पश्चात् वैध कागजात के साथ सहारनपुर ले जाया जा रहा था।

पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

भारत का प्रमुख धर्म हिंदू धर्म गायों को पवित्र मानता है तथा उनकी हत्या करना वर्जित है। कुछ भारतीय राज्यों में हिंदू धर्म में पवित्र पशु गाय का वध प्रतिबंधित है तथा गोमांस का उपभोग प्रतिबंधित है।

हाल के वर्षों में गुस्साई भीड़ ने भारत में कई समूहों के लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों और दलितों को अक्सर गौहत्या के संदेह में मार डाला है।