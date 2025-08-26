दक्षिणपंथी निगरानी समूह के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के आगरा में राजमार्ग पर एक वाहन में तोड़फोड़ की और ड्राइवर पर हमला किया, यह दावा करते हुए कि ट्रक में मांस भरा हुआ था। यह उन हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने धार्मिक अल्पसंख्यकों में चिंता पैदा कर दी है।
बाद में पुलिस जांच में पता चला कि वाहन में राजस्थान में कानूनी रूप से नीलाम किए गए पशुओं के अवशेष थे।
पुलिस के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि गाय के अवशेषों के बारे में गलत सूचना भ्रामक और झूठी है।
सहायक पुलिस आयुक्त के अनुसार, मौके पर पहुँचकर की गई जांच में पाया गया कि उस वाहन में नगर निगम, भरतपुर द्वारा मृत पशुओं की हड्डियों को नीलामी के पश्चात् वैध कागजात के साथ सहारनपुर ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
भारत का प्रमुख धर्म हिंदू धर्म गायों को पवित्र मानता है तथा उनकी हत्या करना वर्जित है। कुछ भारतीय राज्यों में हिंदू धर्म में पवित्र पशु गाय का वध प्रतिबंधित है तथा गोमांस का उपभोग प्रतिबंधित है।
हाल के वर्षों में गुस्साई भीड़ ने भारत में कई समूहों के लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों और दलितों को अक्सर गौहत्या के संदेह में मार डाला है।