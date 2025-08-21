नई दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने बुधवार को एक दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका के कठोर टैरिफ के बावजूद भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रूस के पास एक "बहुत ही विशेष तंत्र" है।

संवाददाता सम्मेलन में, भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा: "अगर भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो रूसी बाज़ार भारतीय निर्यात का यथासंभव स्वागत करता है।"

मास्को की यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात ने अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिसने 50% टैरिफ लगा दिया है।

दूतावास के एक व्यापार अधिकारी एवगेनी ग्रिवा ने कहा, "कच्चे तेल की आपूर्ति कैसे की जाए, इसकी एक व्यवस्था है... यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है।"

भारत ने ट्रम्प प्रशासन के उपायों को "अनुचित और अन्यायपूर्ण" बताया है।