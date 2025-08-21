दुनिया
अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत को तेल आपूर्ति जारी रखने के लिए मास्को के पास 'विशेष तंत्र': रूसी अधिकारी
पिछले वर्ष भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, तथा इसी अवधि के दौरान नई दिल्ली ने लगभग 88 मिलियन टन रूसी तेल का आयात किया।
रूसी-भारतीय सहयोग पर एक प्रेस वार्ता, रूसी विदेश मंत्रालय / Russian Foreign Ministry/Handout
21 अगस्त 2025

नई दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने बुधवार को एक दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका के कठोर टैरिफ के बावजूद भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रूस के पास एक "बहुत ही विशेष तंत्र" है।

संवाददाता सम्मेलन में, भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा: "अगर भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो रूसी बाज़ार भारतीय निर्यात का यथासंभव स्वागत करता है।"

मास्को की यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात ने अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिसने 50% टैरिफ लगा दिया है।

दूतावास के एक व्यापार अधिकारी एवगेनी ग्रिवा ने कहा, "कच्चे तेल की आपूर्ति कैसे की जाए, इसकी एक व्यवस्था है... यह वास्तव में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है।"

भारत ने ट्रम्प प्रशासन के उपायों को "अनुचित और अन्यायपूर्ण" बताया है।

सवालों के जवाब में, रूसी राजनयिक ने कहा: "किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई से आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, मूल्य निर्धारण नीतियों में असंतुलन और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा होती है, जिससे विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।"

बाबुश्किन ने कहा, "यह दबाव बिल्कुल अनुचित है।"

पिछले साल भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुँच गया, और इसी अवधि में नई दिल्ली ने लगभग 88 मिलियन टन रूसी तेल का आयात किया।

उन्होंने नई दिल्ली के साथ मास्को के रणनीतिक संबंधों का ज़िक्र करते हुए कहा, "हम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं... हमने उनका विश्वास अर्जित किया है।"

