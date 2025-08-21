जाफना के पास केममनी में स्थित यह स्थल जून से खुदाई के अधीन है, जहां श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान नागरिकों की मौतों के सबूत मिले हैं। जांचकर्ता डीएनए विश्लेषण और आगे की खुदाई से पीड़ितों की पहचान करने और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने की उम्मीद कर रहे हैं।

एक बेबी बोतल, एक खिलौना और एक स्कूल बैग उन वस्तुओं में शामिल हैं जो श्रीलंका के युद्धग्रस्त उत्तरी क्षेत्र में एक सामूहिक कब्र स्थल से मिली हैं। इसके साथ ही 141 मानव कंकाल भी मिले हैं, जिनमें से कुछ विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के प्रतीत होते हैं।

ये खोजें जाफना शहर के पास केममनी क्षेत्र में एक श्मशान भूमि पर की गई हैं, जो देश के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय का सांस्कृतिक केंद्र है। लेकिन यहां शायद ही कोई दफन होता है, क्योंकि हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं।

खुदाई जून से चल रही है, जब श्रमिकों ने एक विद्युत श्मशान बनाने के लिए खुदाई करते समय मानव अवशेष पाए। नौ दिनों के दौरान एक गड्ढे की जांच में 19 मानव अवशेषों के सेट मिले। लगभग 1.5 मीटर (4.9 फीट) गहराई पर बिखरे और अव्यवस्थित तरीके से दफनाए गए अवशेष और कपड़ों की अनुपस्थिति ने संकेत दिया कि यह स्थल एक सामूहिक कब्र था।

जून में इस क्षेत्र को सुरक्षित किया गया और अपराध स्थल घोषित किया गया। तब से 165 वर्ग मीटर (1,776 वर्ग फुट) क्षेत्र में कुल 141 कंकाल पाए गए हैं। लगभग 135 शवों पर कोई कपड़े नहीं थे, और केवल एक वयस्क के कपड़े पहचाने गए।

परीक्षणों ने पुष्टि की कि एक स्कूल बैग के साथ पाया गया कंकाल चार से छह साल की लड़की का था। छोटे बच्चों के कपड़े, मोजे, जूते, छोटे मोतियों के कंगन और एक बेबी पाउडर ट्रे भी बरामद हुए।

मृतकों की पहचान, उनकी मौत का कारण और समय सभी अस्पष्ट हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये पीड़ित वे नागरिक हो सकते हैं जो 1983 में श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान गायब हो गए थे। यह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ।

इस क्षेत्र में दशकों तक कई तमिल सशस्त्र समूह और एक भारतीय शांति सेना सक्रिय रहे।

लेकिन ध्यान श्रीलंकाई सेना पर केंद्रित है, जो एक दशक से अधिक समय तक केममनी में भारी उपस्थिति में थी, जो जाफना शहर का प्रवेश द्वार है।

दशकों पुराने कबूलनामे से संदेह बढ़ा

27 साल पहले एक सेना के सैनिक द्वारा किए गए एक कबूलनामे ने इस स्थल के बारे में संदेह को और बढ़ा दिया है। 1998 में, सोमरत्ने राजपक्षे और चार अन्य को एक स्कूल की लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या और उसकी मां, भाई और एक पड़ोसी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

जिन पाँचों को फाँसी नहीं दी गई और जो फाँसी पर लगी रोक के कारण जेल में हैं, उन्होंने कहा है कि वे बलात्कार और हत्या में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ़ आदेश के तहत शवों का अंतिम संस्कार किया था।

राजपक्षे ने अदालत को बताया कि उन्हें पता है कि चम्मानी में 400 से ज़्यादा शव कहाँ दफ़नाए गए हैं।

श्रीलंका में विभिन्न सशस्त्र संघर्षों के दौरान लापता हुए लोगों के परिवारों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता ब्रिटो फर्नांडो ने कहा, "हम अभी यह नहीं कह सकते कि अपराधी कौन हैं, लेकिन (राज्य की) सेना पर उंगली उठती है।"

इस महीने की शुरुआत में, स्थल पर मिली वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया ताकि उनके मालिकों की पहचान हो सके। कई लोग आसपास के गांवों और दूर-दराज के इलाकों से स्थल पर आए।

सेना ने चौकियाँ बना रखी थीं और उस इलाके में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जाती थी।

1999 में, राजपक्षे पुलिस को उस जगह ले गए जहाँ छात्रा, उसके परिवार और पड़ोसी को दफनाया गया था और बाद में पुलिस को वे अन्य जगहें भी दिखाईं जहाँ और भी अवशेष मिले थे।

लेकिन जाँच अचानक रोक दी गई।

परिवार चाहते हैं कि मामला बंद हो जाए। इस महीने की शुरुआत में उस जगह पर मिली वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था, इस उम्मीद में कि उनके मालिकों की पहचान हो जाएगी, और आसपास के गाँवों और अन्य जगहों से कई लोग उस जगह पर आए।

अमलनाथन मैरी कैलिस्टा, जिनके पति 1996 से लापता हैं, जब सेना ने उन्हें उनके गाँव में गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पति की मौत का सबूत मिलने से उन्हें राहत मिलेगी।