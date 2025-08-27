बढ़ती वित्तीय जिम्मेदारियों के साथ, परिवार के लिए आरिफ की कब्र पर समय-समय पर प्रार्थना करना असंभव है, जैसा कि प्रथा है।

“हमें उसकी कब्र पर एक बार जाने के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जो हम साल में केवल एक बार ही कर सकते हैं। अब पैसा तय करता है कि हम एक गिनी हुई कब्र पर शोक मनाएं या नहीं,” बेगम ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।

पड़ोसी गांव चित्रगाम में, गुलाम हसन भट की अभिव्यक्तियां उनकी घनी सफेद दाढ़ी से छिपी रहती हैं, जिसे वह बात करते समय बार-बार खुजलाते हैं।

भट की आंखें उनके सामने से परे नहीं देखतीं; उनके लिए, जीवन तब से स्थिर हो गया है जब से उनके बेटे उमर भट को मई 2021 में सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया, जिस पर अल बद्र समूह से जुड़े होने का आरोप था।

“उमर को उसी दिन उसके तीन साथियों के साथ मार दिया गया। पुलिस ने हमारे परिवार के केवल 8–10 सदस्यों को उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। उन्हें हंदवाड़ा में एक कब्रिस्तान में दफनाया गया, जो बहुत दूर है। अंतिम संस्कार स्थल पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी; वहां कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे,” भट ने याद किया।

भट ने कहा कि जब उमर मारा गया, तो उन्होंने पुलिस को उसके और उसके साथियों के शवों की पहचान कराई। “हमने तीनों लड़कों के लिए एक संयुक्त अंतिम प्रार्थना की। सेना अभी भी हमारे क्षेत्र का दौरा करती है, लेकिन अब वे हमसे कुछ नहीं कहते,” उन्होंने जोड़ा।

भट अब अपने बेटे की कब्र को अपवित्र नहीं करना चाहते। लेकिन उनका मानना है कि माता-पिता स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि उनके बच्चों को पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया जाए ताकि वे उन्हें देखने और उनके लिए प्रार्थना करने जा सकें।

“यह बेहतर होता अगर उमर को शुरू से ही यहां दफनाया गया होता, लेकिन हमने उसे अपने हाथों से वहां दफनाया। केवल एक ही अफसोस है कि उसकी कब्र बहुत दूर है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता रहूंगा,” उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड से साझा किया।

सम्मानजनक मृत्यु से वंचित

अधिकारियों ने कोविड प्रतिबंध हटने के बाद भी, भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाए गए लोगों को परिवार की सहमति के बिना दूरस्थ स्थानों पर दफनाना जारी रखा।

परिवार न केवल अपने बच्चों को संघर्ष में खो देते हैं, बल्कि उनकी कब्रों पर जाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है, उनका शोक निगरानी और राज्य के आदेशों से बाधित होता है।

2020 में, आदेश पहली बार आए कि भारतीय बलों द्वारा सशस्त्र समूहों के सदस्य बताए गए लोगों को दूर दफनाया जाए। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) विजय कुमार के अधीन जारी किया गया।

कुमार को 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त होने के तुरंत बाद कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में 552 युवाओं की हत्या हुई।

लेकिन मृतकों के परिवारों के लिए, उनका आघात केवल मौत की गिनती तक सीमित नहीं है; यह असहायता, चिंता और हानि से भरा हुआ है, जो उनके दिलों में दुख के घावों को ताजा रखता है, और जब वे मृतकों को देखने की इच्छा रखते हैं, तो वे घाव फिर से खुल जाते हैं।

गुप्त स्थानों पर मृतकों को दफनाने की यह प्रथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करती है, सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों को नष्ट करती है, और कश्मीर के दशकों पुराने घावों को गहरा करती है।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) के अनुसार, सभी राज्यों पर सशस्त्र संघर्ष में मृतकों के उपचार के संबंध में दायित्व हैं, चाहे मृतकों की स्थिति या संबद्धता कुछ भी हो।

1949 के जिनेवा कन्वेंशन, जो सार्वभौमिक स्वीकृति का आनंद लेते हैं, पार्टियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाया जाए, कब्रों का सम्मान किया जाए, उन्हें चिह्नित और पंजीकृत किया जाए, और रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किए जाएं (जैसे, जिनेवा कन्वेंशन I, अनुच्छेद 17)।

ये सुरक्षा उपाय इस बात की परवाह किए बिना लागू होते हैं कि मृतक लड़ाके थे, उग्रवाद के आरोपी युवा थे, या उन्हें “आतंकवादी” करार दिया गया था।

कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता शेख शोकत ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि ये दायित्व इस बात की परवाह किए बिना लागू होते हैं कि अधिकारियों द्वारा व्यक्ति को क्या लेबल दिया गया है।

दशकों से, कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जहां राजनीति, पहचान और हिंसा टकराते हैं। 1989 में, भारत विरोधी समूहों ने दिल्ली के खिलाफ विद्रोह किया, हिमालयी घाटी की स्वतंत्रता या पाकिस्तान में विलय की मांग की।

संघर्ष ने गहरे घाव छोड़े हैं: अनुमानित 70,000 लोगों की जान गई , परिवार विस्थापित हुए, और पूरी पीढ़ियां चौकियों और दमन के बीच बड़ी हुईं।

अब मृतकों के परिवार एक अतिरिक्त, अदृश्य बोझ उठाते हैं: यहां तक कि मृत्यु में भी, उनके बच्चों को प्रार्थनाओं और पैतृक कब्रों की गरिमा से वंचित किया जाता है।