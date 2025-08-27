शोपियां, भारत-प्रशासित कश्मीर: जुलाई में, भारतीय अधिकारियों द्वारा सशस्त्र समूहों का हिस्सा बताए गए तीन व्यक्तियों को कश्मीर के लिदवास क्षेत्र में भारतीय बलों के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि वे 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।
लेकिन दिलशादा बेगम के लिए, जो अक्सर स्तब्ध अवस्था में पाई जाती हैं, यह खबर उनके बेटे की यादें ताजा कर देती है, जो शोपियां में उनके घर से दूर दफन है।
पिछले तीन वर्षों से, वह अक्सर शून्य में घूरती रहती हैं, अपने बेटे आरिफ राशिद वानी के बारे में सोचती हैं, जिसे अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
अप्रैल 2022 में जब उनका बेटा घर छोड़कर गया, तो बेगम टूट गईं। जब अक्टूबर में उसकी मौत की खबर आई, तो उसका शव उन्हें कभी नहीं लौटाया गया।
इसके बजाय, अधिकारियों के आदेश पर, उसे घर से दूर एक अनाम कब्र में दफनाया गया, जिससे बेगम और उनके पति को अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला। यह उनके बेटे की मौत के दर्द को और बढ़ा देता है।
लेकिन बेगम अकेली नहीं हैं जो अनाम कब्रों पर प्रार्थना करती हैं।
कोविड, ताबूत और संघर्ष
मार्च 2020 में, भारत ने अपना पहला कोविड लॉकडाउन घोषित किया। बड़े सामाजिक समारोहों, जिसमें अंतिम संस्कार भी शामिल थे, को 50 लोगों तक सीमित कर दिया गया।
उन कश्मीरियों के अंतिम संस्कार, जिन पर भारतीय बलों के खिलाफ हथियार उठाने का आरोप था, ऐतिहासिक रूप से बड़ी भीड़ को आकर्षित करते थे। मृतकों के शवों को देखने और उनके ताबूत को कंधा देने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। यह राज्य के अधिकार के खिलाफ एक विरोध का प्रतीक था।
8 अप्रैल 2020 को, सज्जाद नवाब डार, जिसे अधिकारियों ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का कमांडर बताया, को भारतीय बलों ने मार गिराया। उत्तर कश्मीर के सोपोर में उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए, कोविड प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए।
इसके बाद, अधिकारियों ने सशस्त्र समूहों के हिस्से के रूप में बताए गए लोगों को दूरस्थ, सामूहिक कब्रिस्तानों में पुलिस निगरानी के तहत दफनाना शुरू कर दिया।
जब मई 2020 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू मारे गए, तो उनका शव उनके परिवार को नहीं सौंपा गया; बल्कि उन्हें गुप्त रूप से सोनमर्ग, गांदरबल में पुलिस निगरानी में दफनाया गया।
अधिकारियों को डर था कि नाइकू के ताबूत को कंधा देने के लिए शोक मनाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ेगी।
नाइकू, जिन्होंने 2012 में विद्रोहियों में शामिल हुए और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रसिद्ध कमांडर बुरहान वानी के सहयोगी थे, जिनके जुलाई 2016 के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे।
इसी तरह के प्रतिबंध अन्य युवाओं पर भी लगाए गए, जिन पर सशस्त्र समूहों से जुड़े होने का आरोप था, जैसे जुनैद सेहराई। शोक मनाने वाले न केवल उनके अंतिम संस्कार जुलूसों के साथ चलते थे, बल्कि उनके शरीर को छूकर और उनके बालों और चेहरे को छूकर अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते थे।
यहां तक कि स्वतंत्रता समर्थक नेता और हुर्रियत के वरिष्ठ नेता सैयद अली शाह गिलानी, जिनका सितंबर 2021 में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, को भी रात के अंधेरे में दफनाया गया। पुलिस ने उनके परिवार के घर में जबरन प्रवेश किया और पुलिस-थोपे गए शर्तों के तहत दफनाने की प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में ले लिया।
गिलानी पर न तो सशस्त्र विद्रोही होने का आरोप था और न ही वह पुलिस के साथ किसी मुठभेड़ में थे, फिर भी उनके अंतिम संस्कार के डर ने राज्य को उनके शव को चुराने और उनकी कब्र की निगरानी करने के लिए मजबूर कर दिया।
‘दफनाने के लिए पैसे उधार लेना’
शोपियां जिले के हेफ शिरमल गांव में, दिलशादा बेगम की चिंताएं हर गुजरते दिन के साथ कम नहीं होतीं। बल्कि, उनके गांव की अन्य कब्रें उन्हें उनके बेटे आरिफ की लगातार याद दिलाती हैं, जो पुलिस निगरानी में हंदवाड़ा में दफन है, जो उनके घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है।
“वह हमेशा के लिए चला गया है, हम उसे प्रार्थनाओं में भी याद नहीं कर सकते,” बेगम ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया, अपनी इस कठोर सच्चाई पर रोते हुए कि उनके बेटे की कब्र उनके घर से सैकड़ों मील दूर है।
बेगम के पति, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और आय अर्जित करने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके और उनके तीन बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाते हैं।
बढ़ती वित्तीय जिम्मेदारियों के साथ, परिवार के लिए आरिफ की कब्र पर समय-समय पर प्रार्थना करना असंभव है, जैसा कि प्रथा है।
“हमें उसकी कब्र पर एक बार जाने के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जो हम साल में केवल एक बार ही कर सकते हैं। अब पैसा तय करता है कि हम एक गिनी हुई कब्र पर शोक मनाएं या नहीं,” बेगम ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया।
पड़ोसी गांव चित्रगाम में, गुलाम हसन भट की अभिव्यक्तियां उनकी घनी सफेद दाढ़ी से छिपी रहती हैं, जिसे वह बात करते समय बार-बार खुजलाते हैं।
भट की आंखें उनके सामने से परे नहीं देखतीं; उनके लिए, जीवन तब से स्थिर हो गया है जब से उनके बेटे उमर भट को मई 2021 में सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया, जिस पर अल बद्र समूह से जुड़े होने का आरोप था।
“उमर को उसी दिन उसके तीन साथियों के साथ मार दिया गया। पुलिस ने हमारे परिवार के केवल 8–10 सदस्यों को उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी। उन्हें हंदवाड़ा में एक कब्रिस्तान में दफनाया गया, जो बहुत दूर है। अंतिम संस्कार स्थल पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी; वहां कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे,” भट ने याद किया।
भट ने कहा कि जब उमर मारा गया, तो उन्होंने पुलिस को उसके और उसके साथियों के शवों की पहचान कराई। “हमने तीनों लड़कों के लिए एक संयुक्त अंतिम प्रार्थना की। सेना अभी भी हमारे क्षेत्र का दौरा करती है, लेकिन अब वे हमसे कुछ नहीं कहते,” उन्होंने जोड़ा।
भट अब अपने बेटे की कब्र को अपवित्र नहीं करना चाहते। लेकिन उनका मानना है कि माता-पिता स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि उनके बच्चों को पैतृक कब्रिस्तान में दफनाया जाए ताकि वे उन्हें देखने और उनके लिए प्रार्थना करने जा सकें।
“यह बेहतर होता अगर उमर को शुरू से ही यहां दफनाया गया होता, लेकिन हमने उसे अपने हाथों से वहां दफनाया। केवल एक ही अफसोस है कि उसकी कब्र बहुत दूर है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता रहूंगा,” उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड से साझा किया।
सम्मानजनक मृत्यु से वंचित
अधिकारियों ने कोविड प्रतिबंध हटने के बाद भी, भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाए गए लोगों को परिवार की सहमति के बिना दूरस्थ स्थानों पर दफनाना जारी रखा।
परिवार न केवल अपने बच्चों को संघर्ष में खो देते हैं, बल्कि उनकी कब्रों पर जाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है, उनका शोक निगरानी और राज्य के आदेशों से बाधित होता है।
2020 में, आदेश पहली बार आए कि भारतीय बलों द्वारा सशस्त्र समूहों के सदस्य बताए गए लोगों को दूर दफनाया जाए। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) विजय कुमार के अधीन जारी किया गया।
कुमार को 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त होने के तुरंत बाद कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में 552 युवाओं की हत्या हुई।
लेकिन मृतकों के परिवारों के लिए, उनका आघात केवल मौत की गिनती तक सीमित नहीं है; यह असहायता, चिंता और हानि से भरा हुआ है, जो उनके दिलों में दुख के घावों को ताजा रखता है, और जब वे मृतकों को देखने की इच्छा रखते हैं, तो वे घाव फिर से खुल जाते हैं।
गुप्त स्थानों पर मृतकों को दफनाने की यह प्रथा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करती है, सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों को नष्ट करती है, और कश्मीर के दशकों पुराने घावों को गहरा करती है।
अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) के अनुसार, सभी राज्यों पर सशस्त्र संघर्ष में मृतकों के उपचार के संबंध में दायित्व हैं, चाहे मृतकों की स्थिति या संबद्धता कुछ भी हो।
1949 के जिनेवा कन्वेंशन, जो सार्वभौमिक स्वीकृति का आनंद लेते हैं, पार्टियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाया जाए, कब्रों का सम्मान किया जाए, उन्हें चिह्नित और पंजीकृत किया जाए, और रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किए जाएं (जैसे, जिनेवा कन्वेंशन I, अनुच्छेद 17)।
ये सुरक्षा उपाय इस बात की परवाह किए बिना लागू होते हैं कि मृतक लड़ाके थे, उग्रवाद के आरोपी युवा थे, या उन्हें “आतंकवादी” करार दिया गया था।
कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता शेख शोकत ने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि ये दायित्व इस बात की परवाह किए बिना लागू होते हैं कि अधिकारियों द्वारा व्यक्ति को क्या लेबल दिया गया है।
दशकों से, कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जहां राजनीति, पहचान और हिंसा टकराते हैं। 1989 में, भारत विरोधी समूहों ने दिल्ली के खिलाफ विद्रोह किया, हिमालयी घाटी की स्वतंत्रता या पाकिस्तान में विलय की मांग की।
संघर्ष ने गहरे घाव छोड़े हैं: अनुमानित 70,000 लोगों की जान गई, परिवार विस्थापित हुए, और पूरी पीढ़ियां चौकियों और दमन के बीच बड़ी हुईं।
अब मृतकों के परिवार एक अतिरिक्त, अदृश्य बोझ उठाते हैं: यहां तक कि मृत्यु में भी, उनके बच्चों को प्रार्थनाओं और पैतृक कब्रों की गरिमा से वंचित किया जाता है।