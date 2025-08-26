तुर्की
2 मिनट पढ़ने के लिए
तुर्की के एमआईटी प्रमुख कालिन ने बेंघाजी में लीबिया के हफ्तर से मुलाकात की
संयुक्त राष्ट्र मिशन लीबिया ने "5+5" संयुक्त सैन्य आयोग के माध्यम से सैन्य एकीकरण के प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिसमें पश्चिम से पांच अधिकारी और पूर्व में हफ्तर के बलों से पांच अधिकारी शामिल हैं।
तुर्की के एमआईटी प्रमुख कालिन ने बेंघाजी में लीबिया के हफ्तर से मुलाकात की
तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया संगठन (MIT) के निदेशक इब्राहिम कालिन ने लीबियाई राष्ट्रीय सेना के कमांडर खलीफा हफ़्तर के साथ वार्ता की। / TRT Haber
26 अगस्त 2025

तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया संगठन (MIT) के निदेशक इब्राहिम कालिन ने बेंगाजी बंदरगाह पर लीबिया के हफ्तार से मुलाकात की। यह मुलाकात तुर्की की नौसेना के एक जहाज के बेंगाजी बंदरगाह पर पहुंचने के एक दिन बाद हुई।

तुर्की और लीबिया के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों ने TCG किनालियादा जहाज की बेंगाजी बंदरगाह यात्रा के हिस्से के रूप में एक बैठक की। तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल इल्काय अल्टिनडाग ने किया, ने लीबिया की राष्ट्रीय सेना के उप कमांडर हफ्तार से मुलाकात की। यह जानकारी तुर्की के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनसोशल पर दी गई।

बातचीत का मुख्य उद्देश्य 'एक लीबिया, एक सेना' के लक्ष्य के तहत संभावित संयुक्त प्रयासों पर केंद्रित था।

लीबिया में तुर्की के राजदूत गुवेन बेगेच और बेंगाजी में तुर्की के महावाणिज्य दूत सेरकान किरामनलिओग्लू ने भी इस बैठक में भाग लिया।

सूचित

यह यात्रा हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार की TCG किनालियादा जहाज पर बेंगाजी बंदरगाह पर हाल ही में हुई यात्रा के बाद हुई।

कई वर्षों से, लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन '5+5' संयुक्त सैन्य आयोग के माध्यम से सेना को एकजुट करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इस आयोग में पश्चिम से पांच अधिकारी और पूर्व में हफ्तार की सेनाओं से पांच अधिकारी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र अलग-अलग वार्ता की मध्यस्थता भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य चुनाव कराना है ताकि 2022 की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त बेंगाजी स्थित ओसामा हम्माद के नेतृत्व वाली सरकार और त्रिपोली में पश्चिम पर नियंत्रण रखने वाली दबीबा सरकार के बीच राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया जा सके।

लीबियाई लोग आशा करते हैं कि लंबे समय से विलंबित चुनाव राजनीतिक विभाजन और संघर्ष को समाप्त करेंगे और 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के साथ शुरू हुई संक्रमणकालीन अवधि का अंत करेंगे।

स्रोत:TRT World
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us