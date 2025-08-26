तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया संगठन (MIT) के निदेशक इब्राहिम कालिन ने बेंगाजी बंदरगाह पर लीबिया के हफ्तार से मुलाकात की। यह मुलाकात तुर्की की नौसेना के एक जहाज के बेंगाजी बंदरगाह पर पहुंचने के एक दिन बाद हुई।
तुर्की और लीबिया के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों ने TCG किनालियादा जहाज की बेंगाजी बंदरगाह यात्रा के हिस्से के रूप में एक बैठक की। तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल इल्काय अल्टिनडाग ने किया, ने लीबिया की राष्ट्रीय सेना के उप कमांडर हफ्तार से मुलाकात की। यह जानकारी तुर्की के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनसोशल पर दी गई।
बातचीत का मुख्य उद्देश्य 'एक लीबिया, एक सेना' के लक्ष्य के तहत संभावित संयुक्त प्रयासों पर केंद्रित था।
लीबिया में तुर्की के राजदूत गुवेन बेगेच और बेंगाजी में तुर्की के महावाणिज्य दूत सेरकान किरामनलिओग्लू ने भी इस बैठक में भाग लिया।
यह यात्रा हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार की TCG किनालियादा जहाज पर बेंगाजी बंदरगाह पर हाल ही में हुई यात्रा के बाद हुई।
कई वर्षों से, लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन '5+5' संयुक्त सैन्य आयोग के माध्यम से सेना को एकजुट करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इस आयोग में पश्चिम से पांच अधिकारी और पूर्व में हफ्तार की सेनाओं से पांच अधिकारी शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र अलग-अलग वार्ता की मध्यस्थता भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य चुनाव कराना है ताकि 2022 की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त बेंगाजी स्थित ओसामा हम्माद के नेतृत्व वाली सरकार और त्रिपोली में पश्चिम पर नियंत्रण रखने वाली दबीबा सरकार के बीच राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया जा सके।
लीबियाई लोग आशा करते हैं कि लंबे समय से विलंबित चुनाव राजनीतिक विभाजन और संघर्ष को समाप्त करेंगे और 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के साथ शुरू हुई संक्रमणकालीन अवधि का अंत करेंगे।