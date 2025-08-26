यह यात्रा हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार की TCG किनालियादा जहाज पर बेंगाजी बंदरगाह पर हाल ही में हुई यात्रा के बाद हुई।

कई वर्षों से, लीबिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन '5+5' संयुक्त सैन्य आयोग के माध्यम से सेना को एकजुट करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इस आयोग में पश्चिम से पांच अधिकारी और पूर्व में हफ्तार की सेनाओं से पांच अधिकारी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र अलग-अलग वार्ता की मध्यस्थता भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य चुनाव कराना है ताकि 2022 की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा द्वारा नियुक्त बेंगाजी स्थित ओसामा हम्माद के नेतृत्व वाली सरकार और त्रिपोली में पश्चिम पर नियंत्रण रखने वाली दबीबा सरकार के बीच राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया जा सके।

लीबियाई लोग आशा करते हैं कि लंबे समय से विलंबित चुनाव राजनीतिक विभाजन और संघर्ष को समाप्त करेंगे और 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के साथ शुरू हुई संक्रमणकालीन अवधि का अंत करेंगे।