यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि रूसी तेल निर्यात को सीमित करना आवश्यक है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, दोनों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी चर्चा की तथा सितम्बर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक की योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की।

ट्रम्प प्रशासन ने नई दिल्ली पर यूक्रेन में मास्को के युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है। चीन के साथ, भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है।

"मैंने पाया कि रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से तेल, के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है, ताकि इस युद्ध को जारी रखने के लिए वित्तपोषण की उसकी क्षमता और सामर्थ्य को कम किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नेता, जिसका रूस पर ठोस प्रभाव है, मास्को को इसी प्रकार के संकेत भेजे," ज़ेलेंस्की ने X पर कहा।