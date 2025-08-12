दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
'रूसी तेल के निर्यात को सीमित करना ज़रूरी है', ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से की बात
भारत सरकार को अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, आंशिक रूप से रूसी तेल की खरीद पर।
'रूसी तेल के निर्यात को सीमित करना ज़रूरी है', ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से की बात
जापान के हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्रैंड प्रिंस होटल में वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात / AP
19 घंटे पहले

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि रूसी तेल निर्यात को सीमित करना आवश्यक है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, दोनों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी चर्चा की तथा सितम्बर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक की योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की।

ट्रम्प प्रशासन ने नई दिल्ली पर यूक्रेन में मास्को के युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है। चीन के साथ, भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है।

"मैंने पाया कि रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से तेल, के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है, ताकि इस युद्ध को जारी रखने के लिए वित्तपोषण की उसकी क्षमता और सामर्थ्य को कम किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नेता, जिसका रूस पर ठोस प्रभाव है, मास्को को इसी प्रकार के संकेत भेजे," ज़ेलेंस्की ने X पर कहा।

सूचित

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मोदी को यूक्रेनी शहरों और गांवों पर रूसी हमलों और कल ज़ापोरिज्जिया के बस स्टेशन पर हुए हमले के बारे में जानकारी दी।

नई दिल्ली द्वारा जारी फ़ोन कॉल के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ और निरंतर रुख़ और शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में हर संभव सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us