मंगलवार को अधिकारियों के अनुसार, भारतीय और थाई सेना की टुकड़ियां मेघालय में दो सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रही हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर के आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित है।

2006 में शुरू किया गया अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है।

यह द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग, अंतर-संचालन और आपसी समझ को बढ़ाना है।

अभ्यास का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्राकन में आयोजित किया गया था।