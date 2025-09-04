फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने और इजरायल की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए 44 से अधिक देशों के समर्थन से ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नाम से गठित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सहायता फ़्लोटिला से संबंधित नौकाएं 31 अगस्त को बार्सिलोना, स्पेन से गाजा के लिए रवाना हुईं।

सुमुद, जिसका अरबी में अर्थ "दृढ़ संकल्प" या "अटूट संकल्प" होता है, 1967 के छह दिवसीय युद्ध के बाद फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच उत्पीड़न और प्रतिरोध का वर्णन करने वाली एक अवधारणा के रूप में विकसित हुआ।

सुमुद फ़िलिस्तीनियों की अपनी ज़मीन पर बने रहने, फ़िलिस्तीनी पहचान और संस्कृति को बचाए रखने, और अहिंसक सविनय अवज्ञा के माध्यम से कब्जे का विरोध करने और वैकल्पिक संस्थाओं का निर्माण करने के तरीके खोजने की आवश्यकता का प्रतीक है।

फ़िलिस्तीन में, इस अवधारणा को दर्शाने के लिए जैतून के पेड़ और गर्भवती किसान महिला का उपयोग किया जाता है।