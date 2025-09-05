चीन की अपनी यात्रा के बाद, जहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ यूक्रेन संकट पर चर्चा की।
भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अपने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा, मोदी और यूरोपीय संघ के नेताओं ने "यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों" पर भी चर्चा की।
पिछले सप्ताहांत, भारतीय प्रधानमंत्री सात वर्षों में पहली बार चीन गए। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की।
रूसी तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच, मोदी और पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी बात की, और भारतीय नेता ने "शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों" की सराहना की।
यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ फ़ोन पर बातचीत में, मोदी ने "संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया," उनके कार्यालय ने कहा।
कोस्टा ने अपनी ओर से कहा: "रूस को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।"
यूरोपीय संघ के नेताओं ने मोदी के साथ बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ भारत की निरंतर बातचीत का स्वागत किया।
अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी X पर कोस्टा के बयान के अनुसार, कोस्टा और वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के वैश्विक सुरक्षा निहितार्थ हैं और यह आर्थिक स्थिरता के लिए ख़तरा है, जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है।
द्विपक्षीय मोर्चे पर, उन्होंने कहा: "हम वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं" और अगले यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में "2026 में यथाशीघ्र" एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडा तैयार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
मोदी ने कहा, "भारत और यूरोपीय संघ के बीच विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक मज़बूत और घनिष्ठ संबंध है।" दोनों पक्षों ने "वैश्विक मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने" पर ज़ोर दिया।