कोस्टा ने अपनी ओर से कहा: "रूस को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।"

यूरोपीय संघ के नेताओं ने मोदी के साथ बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ भारत की निरंतर बातचीत का स्वागत किया।

अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी X पर कोस्टा के बयान के अनुसार, कोस्टा और वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के वैश्विक सुरक्षा निहितार्थ हैं और यह आर्थिक स्थिरता के लिए ख़तरा है, जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है।

द्विपक्षीय मोर्चे पर, उन्होंने कहा: "हम वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं" और अगले यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन में "2026 में यथाशीघ्र" एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडा तैयार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

मोदी ने कहा, "भारत और यूरोपीय संघ के बीच विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक मज़बूत और घनिष्ठ संबंध है।" दोनों पक्षों ने "वैश्विक मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने" पर ज़ोर दिया।