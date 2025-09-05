2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका के बीच 3.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। श्रीलंका को 366.7 मिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान निर्यात किए गए, जबकि श्रीलंका से 3.0 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान आयात किए गए।

व्यापार घाटे को कम करने के लिए, श्रीलंका ने अमेरिका से और अधिक सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

हाल ही में, सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका में इस्तेमाल के लिए अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के नमूनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, कंपनी मूल्य प्रतिस्पर्धा के आधार पर इस कच्चे तेल को श्रीलंका में आयात करने की योजना बना रही है।