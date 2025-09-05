गुरुवार को स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस महीने के मध्य तक श्रीलंका की यात्रा करेगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए नए, उच्च शुल्कों के कार्यान्वयन पर चर्चा करेगा।
अपने पड़ोसी देशों वियतनाम और बांग्लादेश की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस दक्षिण एशियाई देश से आयात पर 20% शुल्क लगाया है।
शुरू में, वाशिंगटन ने श्रीलंकाई आयात पर 44% कर लगाने की घोषणा की थी।
स्थानीय अंग्रेज़ी अख़बार डेली मिरर के अनुसार, जिसने स्थिति की जानकारी रखने वाले एक सरकारी सूत्र का हवाला दिया, अमेरिकी टीम टैरिफ़ कार्यान्वयन के तकनीकी पहलुओं की जाँच करेगी।
2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका के बीच 3.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। श्रीलंका को 366.7 मिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान निर्यात किए गए, जबकि श्रीलंका से 3.0 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान आयात किए गए।
व्यापार घाटे को कम करने के लिए, श्रीलंका ने अमेरिका से और अधिक सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
हाल ही में, सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका में इस्तेमाल के लिए अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के नमूनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, कंपनी मूल्य प्रतिस्पर्धा के आधार पर इस कच्चे तेल को श्रीलंका में आयात करने की योजना बना रही है।