पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच गई है क्योंकि उत्तर में भारी बारिश जारी है
भयभीत निवासी ज्यादा बारिश के बाद ऊंची जमीन की ओर भाग रहे हैं; कीचड़ और गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए एक्सकेवेटर मशीनें काम कर रही हैं।
पाकिस्तान के बुनेर ज़िले के पिषोरिन गाँव में शुक्रवार को आई भीषण बाढ़ के बाद, रविवार, 17 अगस्त, 2025 को स्थानीय लोग एक नाले को पार करते हुए। / AP
18 अगस्त 2025

उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में भारी बारिश ने सोमवार को कई घंटों तक बचाव और राहत कार्यों को रोक दिया, लेकिन बाद में यह फिर से शुरू हुआ। इस क्षेत्र में शुक्रवार से आई अचानक बाढ़ में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, अधिकारियों ने बताया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, तीव्र बारिश ने कई उत्तरी जिलों में जान-माल का भारी नुकसान किया है, जिसमें अधिकांश मौतें अचानक बाढ़ के कारण हुई हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने अचानक बाढ़ के साथ-साथ कीचड़ और पत्थरों के भूस्खलन को भी जन्म दिया, जिसने घरों, इमारतों, वाहनों और सामानों को बहा दिया।

“यह एक प्रलय जैसा दृश्य था,” 24 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्र साहिल खान ने रॉयटर्स टीवी को अचानक बाढ़ का वर्णन करते हुए बताया। “हर कोई डरा हुआ है। बच्चे डरे हुए हैं। वे सो नहीं पा रहे हैं।”

बुनेर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 200 से अधिक मौतें हुई हैं।

खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने सोमवार को प्रभावित जिलों के प्रशासन को राहत कार्यों के लिए 800 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (लगभग $2.82 मिलियन) प्रदान करने की घोषणा की, डॉन ने रिपोर्ट किया।

बुनेर जिले के लिए अलग से 500 मिलियन रुपये (लगभग $1.76 मिलियन) का राहत कोष निर्धारित किया गया है।

बुनेर सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश ने सोमवार को राहत टीमों को कई घंटों तक कार्य रोकने पर मजबूर कर दिया, एक क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी अबिद वज़ीर ने रॉयटर्स को बताया।

“हमारी प्राथमिकता अब सड़कों को साफ करना, पुलों का निर्माण करना और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है,” उन्होंने कहा।

बुनेर के बैशोनाई कलाय गांव के निवासियों ने घबराकर ऊंचे स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया, जब सोमवार को ताजा बारिश के कारण एक जलधारा, जिसने पहले ही भारी तबाही मचाई थी, फिर से उफान पर आ गई, रॉयटर्स के गवाहों ने बताया।

स्थानीय सरकार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना के बचावकर्मियों ने सड़कों और गलियों को कीचड़, गिरे हुए पेड़ों और बिजली के खंभों से साफ करने के लिए खुदाई मशीनों का उपयोग किया।

सोमवार को सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी गई है।

तारड़ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बचाव, राहत और पुनर्स्थापना एक “राष्ट्रीय कर्तव्य” है, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया। राहत सामग्री में भोजन, दवाइयां, कंबल, तंबू, एक विद्युत जनरेटर और पानी निकालने वाले पंप शामिल हैं, प्राधिकरण ने एक बयान में कहा।

बुनेर, जो राजधानी इस्लामाबाद से साढ़े तीन घंटे की दूरी पर है, एक दुर्लभ घटना “क्लाउडबर्स्ट” से प्रभावित हुआ, जिसमें एक छोटे से क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 100 मिमी (चार इंच) से अधिक बारिश होती है, अधिकारियों ने बताया।

शुक्रवार सुबह बुनेर में एक घंटे के भीतर 150 मिमी से अधिक बारिश हुई, उन्होंने कहा।

अधिकारियों ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में सितंबर की शुरुआत तक और अधिक भारी बारिश की संभावना है।

“वर्तमान मौसम प्रणाली पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है और अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का कारण बन सकती है,” आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को कहा।

इस मानसून सीजन में जून के अंत से अब तक पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 657 लोगों की मौत हो चुकी है, प्राधिकरण ने बताया।

स्रोत:TRT World and Agencies
