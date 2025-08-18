बुनेर के बैशोनाई कलाय गांव के निवासियों ने घबराकर ऊंचे स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया, जब सोमवार को ताजा बारिश के कारण एक जलधारा, जिसने पहले ही भारी तबाही मचाई थी, फिर से उफान पर आ गई, रॉयटर्स के गवाहों ने बताया।

स्थानीय सरकार, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना के बचावकर्मियों ने सड़कों और गलियों को कीचड़, गिरे हुए पेड़ों और बिजली के खंभों से साफ करने के लिए खुदाई मशीनों का उपयोग किया।

सोमवार को सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने एक रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी गई है।

तारड़ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बचाव, राहत और पुनर्स्थापना एक “राष्ट्रीय कर्तव्य” है, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया। राहत सामग्री में भोजन, दवाइयां, कंबल, तंबू, एक विद्युत जनरेटर और पानी निकालने वाले पंप शामिल हैं, प्राधिकरण ने एक बयान में कहा।

बुनेर, जो राजधानी इस्लामाबाद से साढ़े तीन घंटे की दूरी पर है, एक दुर्लभ घटना “क्लाउडबर्स्ट” से प्रभावित हुआ, जिसमें एक छोटे से क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 100 मिमी (चार इंच) से अधिक बारिश होती है, अधिकारियों ने बताया।

शुक्रवार सुबह बुनेर में एक घंटे के भीतर 150 मिमी से अधिक बारिश हुई, उन्होंने कहा।

अधिकारियों ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में सितंबर की शुरुआत तक और अधिक भारी बारिश की संभावना है।

“वर्तमान मौसम प्रणाली पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है और अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का कारण बन सकती है,” आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को कहा।

इस मानसून सीजन में जून के अंत से अब तक पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 657 लोगों की मौत हो चुकी है, प्राधिकरण ने बताया।