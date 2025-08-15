भारतीय बचाव दल ने शुक्रवार को कीचड़ में खुदाई कर पीड़ितों की तलाश शुरू कर दी। यह घटना हिमालय के एक गांव में आई घातक बाढ़ के एक दिन बाद हुई, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई।
भारत प्रशासित कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक गांव में भारी बारिश के कारण पानी और कीचड़ का सैलाब आने से दर्जनों लोग लापता हैं, जिनमें एक धार्मिक स्थल पर गए हिंदू तीर्थयात्री भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि वह किश्तवाड़ में हुए नुकसान और बचाव कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए वहां जाने की योजना बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में आपदाओं की बाढ़ का ज़िक्र किया।
मोदी ने अपने जनसभा संबोधन में कहा, "पिछले कुछ दिनों में हम प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, बादल फटने और कई अन्य आपदाओं का सामना कर रहे हैं।"
अधिकारियों ने बताया कि चिसोती गाँव में एक बड़ा अस्थायी रसोईघर, जहाँ 100 से ज़्यादा तीर्थयात्री पूरी तरह बह गए थे, कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अचानक आई "बादल फटने" वाली बारिश में यह हादसा हुआ।
रात भर भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनें आपदा क्षेत्र में लाई गईं ताकि पहाड़ी से आई बाढ़ में आए गहरे कीचड़, बड़े-बड़े पत्थरों और मलबे को हटाया जा सके।
एक जीवित बचे व्यक्ति ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी को बताया कि जब पानी की दीवार बस्ती से टकराई तो उसने एक "ज़ोरदार धमाका" सुना।
एक स्तब्ध प्रत्यक्षदर्शी ने, जिसने अपना नाम नहीं बताया, कहा, "हमें लगा कि यह भूकंप है।"
एक शीर्ष आपदा प्रबंधन अधिकारी मोहम्मद इरशाद ने शुक्रवार को एएफपी को बताया कि "60 लोगों की मौत दर्ज की गई है", और 80 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
जून-सितंबर मानसून के मौसम में बाढ़ और भूस्खलन आम हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और खराब योजनाबद्ध विकास के कारण बाढ़ और भूस्खलन की आवृत्ति, गंभीरता और प्रभाव बढ़ रहे हैं।